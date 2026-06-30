Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

5 filmes que todo estudante deveria assistir no início da faculdade

Com histórias sobre talento, propósito e superação, filmes ajudam estudantes a refletir sobre carreira, saúde mental e transformação social

5 filmes que todo estudante deveria assistir no início da faculdade

5 filmes que todo estudante deveria assistir no início da faculdade

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 30 de junho de 2026 às 17h22.

O início de um novo semestre letivo e o período de recepção de calouros marcam uma das transições mais marcantes na vida de um jovem. A entrada no ensino superior traz a promessa de liberdade, mas também o peso das pressões acadêmicas

Nesse cenário de transformações, o cinema funciona como um espelho e um incentivo para os estudantes. Mais do que retratar festas ou rotinas de estudos, as produções cinematográficas ajudam a ilustrar como o ambiente acadêmico pode ser um espaço de descoberta pessoal, liderança e transformação social.

Abaixo, confira uma seleção de obras que abordam o choque de realidade, o amadurecimento e a importância do protagonismo jovem diante dos desafios acadêmicos e sociais.

Sociedade dos poetas mortos (1989)

Embora a narrativa se passe em um colégio preparatório interno voltado para o público pré-universitário, a trama central reflete a transição para o espírito acadêmico. A obra acompanha a relação de estudantes com um professor de literatura que introduz o conceito latino de Carpe Diem (aproveite o dia). 

O longa-metragem destaca a importância da busca pela própria identidade e pela autonomia de pensamento diante de sistemas educacionais rígidos e tradicionais, uma habilidade essencial para o jovem que ingressa no ensino superior.

Para universitários que já transformam ideias em impacto, o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário é uma oportunidade de levar essa trajetória ainda mais longe 

Estrelas Além do Tempo (2016)

Baseado em fatos reais, o filme acompanha a trajetória de três matemáticas negras que trabalharam na NASA durante a Corrida Espacial. A produção serve como uma referência sobre persistência, além de evidenciar a necessidade de romper barreiras raciais e de gênero

Para estudantes que enfrentam ambientes acadêmicos historicamente excludentes, a obra ilustra como a dedicação técnica e o senso de propósito são ferramentas de transformação e ocupação de espaços.

Gênio Indomável (1997)

A trama aborda a vida de um jovem de origem humilde que possui um talento genial para a matemática, mas trabalha como zelador no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). 

A obra traz o peso das expectativas e a necessidade do suporte emocional. O filme demonstra que o sucesso acadêmico e o desenvolvimento intelectual não são sustentáveis sem a devida atenção à saúde mental e ao amadurecimento psicológico, um tema recorrente e debatido nas universidades.

Legalmente Loira (2001)

Por trás do tom de comédia, o filme apresenta uma crítica aos julgamentos no ambiente acadêmico. A protagonista decide ingressar na Faculdade de Direito de Harvard e enfrenta o ceticismo de colegas e professores devido à sua personalidade e aparência. 

A história demonstra como a determinação, o estudo disciplinado e a manutenção da própria autenticidade podem desconstruir preconceitos em instituições elitistas, incentivando estudantes a não moldarem suas identidades para pertencer a determinados grupos.

Universidade Monstros (2013)

Esta animação utiliza uma abordagem leve para tratar de dilemas complexos da vida universitária. O roteiro explora o sentimento de frustração ao descobrir que o talento natural ou o esforço isolado podem não ser suficientes para atingir um objetivo inicial

Ao focar no trabalho em equipe e na cooperação, o longa-metragem ensina que falhas nos planos originais não significam o fim de uma carreira, mas sim a oportunidade de encontrar caminhos alternativos e inovadores para o sucesso profissional.

Do protagonismo na tela ao protagonismo na universidade

As histórias retratadas no cinema mostram que a vida acadêmica pode ser mais do que um período de formação, ela também é um espaço para assumir responsabilidades, liderar iniciativas e transformar realidades. 

É justamente esse tipo de trajetória que o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário busca reconhecer em jovens de todo o Brasil. As inscrições são gratuitas e estão abertas até 9 de agosto

A edição 2026 seleciona universitários que combinam bom desempenho acadêmico com impacto concreto em projetos, pesquisas, iniciativas sociais, experiências profissionais ou empreendimentos próprios, desde que apresentem resultados mensuráveis

O processo considera candidatos de todas as regiões do país, com idade entre 18 e 34 anos, matriculados em cursos de graduação no Brasil ou formados no primeiro semestre de 2026.

Para quem está construindo impacto dentro ou fora da universidade, o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário pode ser o próximo passo dessa trajetória 

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingNa PráticaNa Prática - Prêmio Protagonismo Universitário

Mais de Carreira

Da capa da EXAME para a sala de aula: alunos da Saint Paul têm aula com C-level da Vulcabras

O novo vetor do RH: como o caos do trânsito passou a ditar a aceitação de propostas de emprego

40% das pessoas têm medo de falar em público: conheça 5 técnicas para ganhar confiança

Entenda cada etapa do processo seletivo e saiba como se destacar

Mais na Exame

Negócios

Vai abrir uma franquia? Veja seis pontos que você deve analisar antes de investir

Marketing

Treze anos após aposentadoria, Beckham ainda domina comerciais da Copa

Casual

On anuncia abertura de suas primeiras lojas no Brasil

Um conteúdo Bússola

Como passar de criador de conteúdo a CEO de um negócio duradouro