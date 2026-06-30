5 filmes que todo estudante deveria assistir no início da faculdade

O início de um novo semestre letivo e o período de recepção de calouros marcam uma das transições mais marcantes na vida de um jovem. A entrada no ensino superior traz a promessa de liberdade, mas também o peso das pressões acadêmicas.

Nesse cenário de transformações, o cinema funciona como um espelho e um incentivo para os estudantes. Mais do que retratar festas ou rotinas de estudos, as produções cinematográficas ajudam a ilustrar como o ambiente acadêmico pode ser um espaço de descoberta pessoal, liderança e transformação social.

Abaixo, confira uma seleção de obras que abordam o choque de realidade, o amadurecimento e a importância do protagonismo jovem diante dos desafios acadêmicos e sociais.

Sociedade dos poetas mortos (1989)

Embora a narrativa se passe em um colégio preparatório interno voltado para o público pré-universitário, a trama central reflete a transição para o espírito acadêmico. A obra acompanha a relação de estudantes com um professor de literatura que introduz o conceito latino de Carpe Diem (aproveite o dia).

O longa-metragem destaca a importância da busca pela própria identidade e pela autonomia de pensamento diante de sistemas educacionais rígidos e tradicionais, uma habilidade essencial para o jovem que ingressa no ensino superior.

Estrelas Além do Tempo (2016)

Baseado em fatos reais, o filme acompanha a trajetória de três matemáticas negras que trabalharam na NASA durante a Corrida Espacial. A produção serve como uma referência sobre persistência, além de evidenciar a necessidade de romper barreiras raciais e de gênero.

Para estudantes que enfrentam ambientes acadêmicos historicamente excludentes, a obra ilustra como a dedicação técnica e o senso de propósito são ferramentas de transformação e ocupação de espaços.

Gênio Indomável (1997)

A trama aborda a vida de um jovem de origem humilde que possui um talento genial para a matemática, mas trabalha como zelador no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

A obra traz o peso das expectativas e a necessidade do suporte emocional. O filme demonstra que o sucesso acadêmico e o desenvolvimento intelectual não são sustentáveis sem a devida atenção à saúde mental e ao amadurecimento psicológico, um tema recorrente e debatido nas universidades.

Legalmente Loira (2001)

Por trás do tom de comédia, o filme apresenta uma crítica aos julgamentos no ambiente acadêmico. A protagonista decide ingressar na Faculdade de Direito de Harvard e enfrenta o ceticismo de colegas e professores devido à sua personalidade e aparência.

A história demonstra como a determinação, o estudo disciplinado e a manutenção da própria autenticidade podem desconstruir preconceitos em instituições elitistas, incentivando estudantes a não moldarem suas identidades para pertencer a determinados grupos.

Universidade Monstros (2013)

Esta animação utiliza uma abordagem leve para tratar de dilemas complexos da vida universitária. O roteiro explora o sentimento de frustração ao descobrir que o talento natural ou o esforço isolado podem não ser suficientes para atingir um objetivo inicial.

Ao focar no trabalho em equipe e na cooperação, o longa-metragem ensina que falhas nos planos originais não significam o fim de uma carreira, mas sim a oportunidade de encontrar caminhos alternativos e inovadores para o sucesso profissional.

Do protagonismo na tela ao protagonismo na universidade

As histórias retratadas no cinema mostram que a vida acadêmica pode ser mais do que um período de formação, ela também é um espaço para assumir responsabilidades, liderar iniciativas e transformar realidades.

É justamente esse tipo de trajetória que o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário busca reconhecer em jovens de todo o Brasil. As inscrições são gratuitas e estão abertas até 9 de agosto.

A edição 2026 seleciona universitários que combinam bom desempenho acadêmico com impacto concreto em projetos, pesquisas, iniciativas sociais, experiências profissionais ou empreendimentos próprios, desde que apresentem resultados mensuráveis.

O processo considera candidatos de todas as regiões do país, com idade entre 18 e 34 anos, matriculados em cursos de graduação no Brasil ou formados no primeiro semestre de 2026.

Para quem está construindo impacto dentro ou fora da universidade, o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário pode ser o próximo passo dessa trajetória