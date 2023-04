Sistema Coca-Cola e The Fini firmam parceria de distribuição

A partir de abril, as fabricantes da Coca-Cola entram para o time de distribuidores da The Fini Company (TFC), empresa global que reúne as marcas Dr. Good e Fini, líder nas categorias de balas de gelatina e regaliz no país. A parceria contribui para a oferta de produtos para as mais diversas ocasiões de consumo e garante o aumento de sua capilaridade, a partir da eficiência e capacidade de distribuição do Sistema Coca-Cola. O acordo, sem exclusividade e de âmbito nacional, estabelece que todas as empresas do sistema poderão distribuir produtos selecionados do portfólio da TFC.

Iniciada pela Coca-Cola FEMSA Brasil, a parceira visa uma atuação de longo-prazo e presença estratégica nas regiões em que as fabricantes operam, com atuações definidas para canais de vendas em diferentes estados e regiões.

Para a Fini a parceria amplia novos momentos de consumo, bem como a base de clientes no varejo, promovendo aumento da capilaridade e penetração da marca, com a pulverização do negócio. “A parceria com o Sistema Coca-Cola abre para a Fini mais um canal que a deixa ainda mais próxima do consumidor, aumentando a presença da marca e dos produtos em novas regiões e em diferentes pontos de venda. Trata-se de duas marcas líderes de mercado e sinônimos de categoria nos setores onde atuam, que unem suas forças para possibilitar uma experiência de consumo excelente para nosso cliente final” afirma Valmir Feil, Diretor Geral da The Fini Company no Brasil.

O acordo para o Sistema Coca-Cola faz parte da visão de diversificação na oferta de portfólio que, alinhado às diferentes ocasiões e desejos de consumo, visa disponibilizar uma ampla variedade de produtos aos seus consumidores. Neste sentido, Eduardo Pereyra, CEO da Coca-Cola FEMSA Brasil, diz: “Acreditamos que Fini é uma ótima opção para complementar nosso portfólio no país por causa do seu valor de marca, com oferta bastante variada e produtos reconhecidos e apreciados pelos clientes e consumidores brasileiros. Ter os produtos da Fini em nosso rol de produtos reforça a estratégia de estarmos presentes em todas as ocasiões de consumo.”

