PLAY: Fotógrafo que retrata tristes realidades volta à cena com terremoto

Nestes dias após o terremoto que devastou a Turquia e a Síria, um artista turco voltou a ganhar espaço nas redes sociais. Uğur Gallenkuş mostra, por meio de montagens de fotografias, a desigualdade e os contrastes do planeta.

Ele começou seu trabalho em 2016, impulsionado pela guerra civil na vizinha Síria. Se na Turquia a vida é, em geral, melhor e mais rica, na Síria a destruição é marcante. E já era assim mesmo antes do terremoto.

Sem noção de arte digital no início do seu trabalho, Uğur resolveu aprender como utilizar programas de design e, aos poucos, foi evoluindo. Desde então, conquistou milhões de seguidores em suas redes sociais.

O artista conta que a arte fez com que ele desvendasse um outro lado de si, tudo por conta de um sentimento que, segundo ele próprio, parecia um propósito. Assim, desenvolveu uma forma de comunicação entre duas cenas que aparentam ser completamente opostas.

Em cada cena retratada, o bem-estar é acompanhado por imagens cuidadosamente combinadas a outras que captam o drama de conflitos e da pobreza, o que faz o espectador refletir sobre prioridades.

“Se queremos viver em paz, devemos ter um conhecimento saudável e empatia. Informações erradas e parciais e ódio tornam esses problemas ainda mais graves”, declara Uğur.

Com o terremoto na Síria, as cenas retratadas pelo artista ganharam ainda mais impacto, pois agora retratam um acontecimento recente que está chocando o mundo com a sua intensidade e números de mortos e afetados. É algo presente e atual e que escancara ainda mais as diferenças que ele já retratava.

