Orla Rio anuncia projeto Vai dar Praia como aposta para o verão 2022

A Orla Rio lança projeto que tem como objetivo agitar a orla da cidade do Rio de Janeiro na próxima estação. Com o nome “Vai dar Praia”, a iniciativa contará com uma agenda de atividades que prometem tornar a experiência de ir à praia mais memorável e divertida, oferecendo mais opções de serviços para cariocas e turistas. As ações vão acontecer de 1º de dezembro de 2021 a 20 de fevereiro de 2022 ao longo dos 34 km de extensão da orla, do Leme ao Pontal.

Serão mais de cem aulas de culinária, yoga, surfe, kite surf, exposições culturais, shows, workshops, e até um concurso para escolher a melhor caipivodka da orla.

“Acreditamos que o próximo verão será o do século, com um grande retorno do turismo e também de retomada dos espaços da cidade pelos cariocas. E o projeto ‘Vai dar praia’ foi criado justamente para celebrar esse retorno, proporcionando experiências únicas aos visitantes e cariocas, contribuindo para tornar o verão 2022 o mais memorável de todos”, afirma João Marcello Barreto, presidente da Orla Rio.

Entre as iniciativas do projeto, concurso que vai eleger a melhor caipivodka da orla, vai resgatar as raízes de um dos estilos de drinks mais tradicionais dos quiosques, premiando o mais autêntico em sabor, com melhor técnica e apresentação.

“A mixologia evoluiu muito ao longo dessas últimas décadas, com a chegada de novas tendências. Queremos valorizar a caipivodka, esse tipo de coquetel que é campeão em pedidos até hoje do Leme ao Pontal. Temos certeza que o concurso vai ser um sucesso e coroar grandes revelações em drinks na orla”, declara Guilherme Borges, vice-presidente da Orla Rio e idealizador do projeto Vai dar Praia.

O “Vai dar Praia” também já conta com uma música tema de mesmo nome, assinada e interpretada pelo sambista Ivo Meirelles e é uma aposta de trilha sonora para o verão. Dois programas também serão produzidos e exibidos na página do Youtube e outro especialmente criado para o TikTok, ambos da Orla Rio, com conteúdo diverso, que abordará desde dicas de onde praticar esportes, até sugestão de eventos e gastronomia da orla. Além disso, o projeto ainda terá um podcast que contará com a participação dos principais e mais conhecidos personagens das praias cariocas.

“Criamos a plataforma para a próxima estação porque percebemos que o verão 2022 será de grande retomada, dos frequentadores e inclusive dos investimentos das marcas. E com a chegada do verão, os quiosques da Orla Rio serão o canal ideal para falar com os cariocas e os visitantes da cidade. Temos certeza que a praia será o ponto de encontro para tudo, prática de esporte, almoço, encontro com os amigos, lazer em família. É um espaço muito democrático, com diversas tribos e conhecemos os locais onde cada uma delas estão e frequentam. Temos experiência de mais de 50 anos de praia para indicar quais são os pontos ideais para cada tipo de produto e ativação, atingindo excelentes resultados dos mais diferentes perfis de marcas”, diz Guilherme Borges.

A plataforma de eventos para o verão ainda terá uma extensa cobertura de branded content com mais de cinco mil horas de conteúdo por meio das suas plataformas da Orla Rio como site oficial, newsletter, Instagram e Facebook. O projeto também contará com programas especiais a serem veiculados exclusivamente no canal do Youtube e no TikTok da concessionária, como boletins semanais, informando o público sobre os eventos realizados em todos os 309 quiosques administrados pela concessionária.

