Opinião: o Brasil possui vocação para transformar a defesa em motor de progresso

Por Sebastian Watenberg*

Defesa é a expressão da confiança de um país em si mesmo e na sua capacidade de projetar o futuro.

Quando pensada como projeto de Estado, ela se torna muito mais que proteção contra ameaças.

Torna-se um alicerce de soberania, de desenvolvimento e de inovação.

Representa a escolha de um povo por decidir seu destino com autonomia, fortalecendo sua posição no cenário internacional.

Essa visão parece ganhar impulso, especialmente porque os decisores notaram que devem apostar no reforço orçamentário para projetos estratégicos das Forças Armadas.

Esse movimento não apenas alivia as restrições históricas de recursos, mas também joga luz sobre a importância da Base Industrial de Defesa.

O Brasil possui vocação para transformar a defesa em motor de progresso.

Cada investimento realizado nesse campo retorna em conhecimento científico, empregos de qualidade e novas tecnologias.

O Parque Industrial de Defesa Nacional representa quase 4,8% do PIB do país, e gera mais de 2,9 milhões de postos de trabalhos diretos e indiretos.

Satélites de observação, sistemas avançados de comunicação, materiais resistentes e soluções de cibersegurança ultrapassam o ambiente militar e contribuem para setores essenciais como agricultura, saúde, educação e gestão de recursos naturais.

A injeção de recursos está diretamente ligada à segurança nacional em áreas críticas, como a defesa da Amazônia Legal.

Isso inclui investimentos para reforçar as fronteiras terrestres e ampliar a vigilância marítima e aérea.

Enxergar a defesa como projeto de Estado é compreender que ela não pertence apenas ao presente.

É uma construção permanente que protege o país, mas também estimula a economia, valoriza profissionais qualificados e incentiva a inovação.

Uma nação que domina suas próprias tecnologias conquista autonomia, reduz vulnerabilidades e fortalece sua soberania.

O mundo vive uma era de transformações rápidas, em que os desafios de segurança não se limitam ao campo militar.

A proteção de dados, a vigilância do espaço aéreo e marítimo e a segurança de infraestruturas críticas são dimensões fundamentais da vida em sociedade.

Uma defesa moderna e integrada garante estabilidade para o crescimento econômico e abre caminhos para que o Brasil seja protagonista no século 21.

Quando a defesa é tratada como compromisso coletivo, deixa de ser responsabilidade exclusiva das Forças Armadas.

Torna-se pauta da sociedade, envolvendo universidades, empresas, trabalhadores e gestores públicos.

Esse esforço conjunto consolida um ciclo virtuoso em que ciência, indústria e cidadania se encontram em benefício da nação. Defesa é, acima de tudo, confiança no futuro.

Transformá-la em projeto de Estado significa assegurar que o Brasil não apenas se proteja, mas cresça com autonomia, inovação e dignidade.

É a escolha por uma nação respeitada e preparada para as oportunidades e desafios que virão.

*Sebastian Watenberg é consultor em relações institucionais e governamentais, com atuação em âmbito nacional e internacional, especialmente nos setores de Defesa e Segurança.