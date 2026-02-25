O bem-estar do colaborador virou KPI, indicador chave para os negócios

Por Vanda Lohn*

Uma transformação silenciosa e irreversível atravessa os corredores das organizações. Durante décadas, o sucesso empresarial foi tratado como um jogo de soma zero, avaliado quase exclusivamente por indicadores financeiros e metas de produtividade.

Esse modelo, no entanto, começa a dar sinais evidentes de esgotamento. A felicidade organizacional deixou de ser vista como um conceito subjetivo e abstrato para ocupar o centro da estratégia organizacional.

Qual o impacto financeiro do bem-estar?

Tornou-se um ativo mensurável com impacto direto sobre os resultados, inclusive financeiros. Hoje, o bem-estar no trabalho é uma questão de inteligência de gestão.

Dados do Ministério da Previdência Social mostram que, somente em 2025, 546.254 trabalhadores foram afastados por transtornos mentais. Um aumento de 15% em relação ao ano anterior, marcando o segundo recorde consecutivo. Ansiedade e depressão estão entre os principais diagnósticos.

Para o gestor, o desafio está em traduzir bem-estar em resultados tangíveis. Mas a conta da negligência é clara: faltas recorrentes, alta rotatividade e baixo desempenho são sintomas diretos de um ambiente emocionalmente negligenciado.

A ciência por trás dos indicadores

A pesquisa “ROI do Bem-Estar 2025”, conduzida pelo Wellhub com mais de 2 mil executivos de 10 países, incluindo o Brasil., aponta que 70% dos CEOs já reconhecem o bem-estar como determinante para o desempenho financeiro.

E 65% afirmam que colaboradores atribuem à saúde mental o mesmo peso que à remuneração. Não se trata apenas de uma mudança cultural, mas de uma transição estrutural.

A felicidade organizacional passou a ser tratada como um KPI (Key Performance Indicator) estratégico, conectado a dimensões como saúde emocional, equilíbrio vida-trabalho, sentido no que se faz e clima organizacional.

Algumas abordagens sistêmicas brasileiras, inclusive, têm estruturado frameworks que integram escuta ativa, cultura, liderança e indicadores de ROI humano, permitindo transformar percepções subjetivas.

Felicidade Interna Bruta como KPI corporativo

A transição da subjetividade para a objetividade ocorre através de metodologias como a Felicidade Interna Bruta (FIB). Adaptada ao mundo corporativo, essa ferramenta transforma o clima emocional em dados acionáveis.

O FIB avalia dimensões como saúde emocional, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, propósito e cultura, e funciona como um KPI (Key Performance Indicator) estratégico.

Ele permite que o líder deixe de ser um mero gestor de tarefas para se tornar um guardião do capital humano. Sob uma perspectiva sistêmica, colaboradores que desfrutam de segurança psicológica e pertencimento tendem a inovar mais e demonstrar maior lealdade.

Humanidade e sustentabilidade financeira

Organizações que cuidam genuinamente de suas pessoas fortalecem, simultaneamente, a governança e os pilares de ESG humano. Essa abordagem exige uma mudança de paradigma: reconhecer a interdependência entre vida pessoal e profissional.

Compreender que o estresse acumulado no expediente impacta a saúde integral do indivíduo, e vice-versa, é crucial. O futuro dos negócios será moldado pela capacidade de resgatar a humanidade no trabalho.

Organizações que insistem em ignorar o sentido e as motivações das pessoas estão sabotando sua própria sustentabilidade financeira. A felicidade organizacional é a gestão inteligente da energia humana.

Decisões financeiras pragmáticas

Medir esse ativo não é apenas um ato de empatia; é uma decisão financeira pragmática. Diante dos números de 2026, a pergunta para os líderes não é mais "quanto custa implementar um programa de felicidade?".

A questão agora é "quanto custa para a sua empresa continuar ignorando a saúde mental e a felicidade dos seus talentos?".

*Vanda Lohn é doutora em Ética e Sustentabilidade, lidera o Instituto Vanda Lohn, desenvolvendo abordagens sistêmicas que integram FIB, ESG humano e liderança consciente. Autora do livro ‘A felicidade Não Procura Por Vítimas’.