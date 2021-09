Novo Museu do Ipiranga: começa contagem regressiva para reabertura

O Governador João Doria anunciou na última terça-feira, 31, o início da contagem regressiva para entrega do Novo Museu do Ipiranga, que atualmente está com 70% das obras concluídas. A instituição entra agora na etapa de restauro e recuperação do Jardim Francês, que foi integrado ao projeto de restauro do museu. A reabertura acontecerá em setembro do próximo ano, em celebração do bicentenário da Independência do Brasil.

“Ano que vem teremos uma grande festividade. A proposta do governo de São Paulo é um mês de festividades e atividades. Na parte externa, a partir de 7 de agosto, e na parte interna, a partir de 7 de setembro. Uma celebração de verdade, autêntica, dos 200 anos da nossa independência”, declara o governador.

O projeto prevê a restauração de toda a área construída e botânica do Jardim Francês, além da construção de um restaurante com 270 metros quadrados, espaço para food bikes, modernização da iluminação, requalificação das vias de acesso e o resgate de duas fontes do projeto original, demolidas em 1972.

“Temos um conjunto de intervenções acontecendo simultaneamente: o restauro e ampliação do Edifício Monumento, a reforma do Jardim Francês, a recuperação do entorno, do Monumento da Independência, da Cripta Imperial e da Casa do Grito a cargo da prefeitura, a despoluição do Córrego do Ipiranga e a criação de uma nova área de lazer a cargo da Sabesp e a implantação de um novo modelo de gestão e sustentabilidade do museu”, afirma Sérgio Sá Leitão, secretário de Cultura e Economia Criativa.

O investimento total nas obras é de R$ 210 milhões, dos quais R$ 170 milhões foram captados junto à iniciativa privada — com e sem Lei Rouanet. O valor investido pelo Governo de São Paulo é de R$ 19 milhões, por meio de convênio entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a Fundação de Apoio à USP, responsável pela gestão do projeto, além de um aporte de R$ 11 milhões da USP.

Novo Museu do Ipiranga

A obra, iniciada em outubro de 2019, é executada em duas frentes: ampliação e restauro do Edifício Monumento. Na parte da ampliação, foi realizada uma escavação em frente ao prédio, que abrigará a nova entrada, bilheteria, auditório para 200 pessoas, espaço do educativo, café, loja e sala de exposição temporária.

Já no restauro, estão sendo realizados reparos em todos os detalhes da arquitetura, incluindo a fachada, os interiores e os elementos de marcenaria, como portas e batentes. Quando reaberto, o Novo Museu do Ipiranga terá dobrado sua área total construída, e modernizado o espaço com elevadores, escadas rolantes e sistema de ar-condicionado.

“O museu não está sendo só restaurado e ampliado, ele está passando por importantes intervenções para ser entregue com total acessibilidade e sustentabilidade. Uma nova iniciativa que certamente vai deixar o povo paulista, o povo brasileiro, muito orgulhoso”, diz Vahan Agopyan, reitor da USP.

Programação

No dia 7 de setembro, o museu contará com uma programação especial para comemorar o Dia da Independência. A instituição vai lançar um pocket show gravado por João Bosco no Edifício Monumento em homenagem a Aldir Blanc e com participação de Mart’nália, às 19h, no Facebook e no Instagram do Museu. Também vai inaugurar um totem com um relógio com a contagem regressiva para a reabertura do espaço.

Também será lançado o game “Museu sob Ataque”. Uma série de 12 vídeos sobre as obras mais icônicas do acervo, com o contador de histórias e influenciador digital Ivan Mesquita, divulgados mensalmente nas redes sociais. Além de projeções de cinco obras em fachadas de prédios em pontos diferentes da cidade, entre os dias 3 e 7 de setembro, das 19h às 21h.

