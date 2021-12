Mercafacil traz solução completa para o varejo com aquisição da 9bits

A Mercafacil, startup criadora de solução de Gestão de Comportamento do Cliente (CBM), adquiriu 100% da 9bits Carrinho Certo, solução que oferece uma solução figital completa, integrando os canais físicos e digitais e compreendendo a atual jornada de compra do consumidor, que deixou de ser linear e passa pelos meios online e físicos ao mesmo tempo, de forma orgânica. É isso que a startup se propôs a fazer.

Presente em mais de 2200 lojas ao redor do Brasil, a Mercafacil criou uma solução capaz de oferecer promoções direcionadas para os consumidores de acordo com o seu hábito de compra, auxiliando na fidelização de clientes e aumento de vendas. Sua metodologia e tecnologia próprias permitem que o varejista conheça o comportamento de compra de cada um dos seus clientes e, a partir disso, tome melhores decisões para o sucesso do seu negócio.

Com a credibilidade em alta e a qualidade do serviço reconhecido pelo mercado varejista brasileiro, a empresa foi acelerada em setembro pela Ztech, hub de tecnologia e inovação da Ambev, e, assim, encontrou uma grande oportunidade de crescimento.

De acordo com George Christofis Neto, CEO da Mercafacil, a companhia busca sempre compreender e acompanhar as tendências do mercado, oferecendo produtos e serviços que tornem a experiência dos varejistas (e dos clientes dos varejistas) ainda mais completa. “Entendemos que esse era o momento de ‘trazer para dentro de casa’ a única peça que faltava para consolidar o que chamamos de ‘solução 360º’ e oferecer uma ferramenta figital completa aos varejistas: a opção de um e-commerce próprio da Mercafacil”, diz.

Assim, foi iniciada a busca pela aquisição de uma empresa que já apresentasse resultados positivos e consolidados na criação de e-commerce e, ao mesmo tempo, contasse com valores e cultura alinhados com os da Mercafacil. “Nessa busca, encontramos a 9bits — Carrinho Certo, que consideramos ser a escolha ideal para fortalecer a nossa presença omnichannel e começar uma nova etapa na transformação digital do varejo no Brasil”, declara o CEO.

Além da aquisição de 100% da empresa, a Mercafacil também irá incorporar toda a equipe da 9bits — Carrinho Certo, que passa a integrar o time da companhia. “A inserção do time da 9bits — Carrinho Certo na nossa equipe faz parte da nossa estratégia de trazer um know-how ainda maior para a Mercafacil e deixar o nosso time ainda mais robusto”, diz George.

De acordo com Leonardo Friedrich Magro, diretor administrativo da 9bits, quando a Mercafacil entrou em contato com ele e com o seu sócio, Roberto Geovani Ludwig, eles puderam observar nessa associação de marcas uma oportunidade tanto para a sua equipe quanto para seus clientes. “Nossos serviços se complementam. Agora, fazendo parte da Mercafacil, poderemos oferecer aos clientes a possibilidade de entender o comportamento dos consumidores em mais frentes de negócios”.

Para Roberto, diretor técnico da 9bits, “além de olhar os benefícios desta fusão aos clientes, tivemos um olhar atento nas questões relacionadas à cultura corporativa. Logo no início das tratativas, notamos que a Mercafacil tinha um posicionamento muito similar ao nosso, o que facilitou a integração do nosso time com toda a equipe e isso, com certeza, irá refletir diretamente na qualidade dos serviços prestados aos nossos clientes”.

2022

Como parte do plano de expansão, a Mercafacil visa dobrar o seu faturamento em 2022 em comparação a 2021. Além disso, para sustentar a sua estratégia, a empresa irá fortalecer ainda mais o seu time e abrirá mais de cem vagas no primeiro trimestre de 2022.

A startup iniciou o ano de 2021 com 85 colaboradores e o encerrará com 150 colaboradores, mostrando que já está em processo de evolução. Para 2022, as cem vagas que serão abertas no primeiro trimestre serão para as áreas de Engenharia, Produto, Customer Success, Comercial, Implantação e Suporte. Todas as vagas e oportunidades estão disponíveis na página no LinkedIn da empresa. De acordo com o CEO da Mercafacil “pretendemos terminar o próximo ano com aproximadamente 260 colaboradores em nosso quadro de funcionários e mais de quatro mil lojas em nosso portfólio”, diz.

Quanto à aquisição de 9bits, já é esperado que logo no início de 2022 a Mercafacil passe a oferecer o serviço de e-commerce tanto para seus clientes antigos quanto para os novos, dando início à essa transformação digital do varejo em questão de poucos meses.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também