Lalamove inicia campanha para ajudar vítimas das enchentes no Litoral Norte

A Lalamove, plataforma de entrega sob demanda, se uniu à Central Única das Favelas (CUFA), ao Fundo Social do Governo do Estado de SP - FUSSP e à ONG SP Invisível para ajudar as vítimas atingidas pelas enchentes no litoral norte que ocorreram no último dia 19, sábado, com o envio de doações arrecadadas pelas instituições para a região. Durante toda a ação a Lalamove isentou os motoristas parceiros da taxa de comissão da empresa e custeou integralmente as entregas.

Foram mobilizadas 36 corridas da cidade de São Paulo até o litoral, que começaram a ser feitas no dia 22 de fevereiro. Ao chegar no litoral, os times de voluntários das instituições organizam, separam e realizam a distribuição local às vítimas. A empresa disponibilizou ainda uma corrida de caminhão para entrega das doações arrecadadas no evento “Drink do bem”, criado pela comunidade de bartenders de São Paulo, para a base da Cruz Vermelha em São Paulo.

“A Lalamove sempre se comprometeu em criar valor para a comunidade fazendo nossa especialidade - conectando quem precisa entregar e quem vai receber. Logo que soubemos da tragédia, procuramos algumas instituições para oferecer ajuda com a entrega dos donativos. Nos colocamos à disposição também para que outros parceiros pedissem esse suporte, e ficamos felizes em poder apoiar. É muito importante para a Lalamove poder ajudar nesse momento” diz Helena Lizo, diretora geral da Lalamove no Brasil.

Além das entregas no litoral, a Lalamove disponibiliza ainda R$ 15 mil em cupons de R$ 30 de desconto para corridas de qualquer ponto de São Paulo com entregas de donativos destinados à SP Invisível. O cupom LALADOE ainda pode ser usado até o dia 15 de março para envio de itens em qualquer categoria de veículo, podendo ser usado para pequenas doações entregues via moto ou até grandes volumes por um carreto. No total, já foram mais de 55 toneladas de produtos arrecadados e entregues entre alimentos, água, roupas, fraldas e itens de higiene.

