Instituto Cultural J. Safra lança livro sobre Museu do Ipiranga

O Instituto Cultural J. Safra lança no dia 21 de novembro, às 19h, um livro totalmente dedicado ao Museu do Ipiranga, nome mais conhecido para o Museu Paulista da Universidade de São Paulo (USP). O livro está sendo lançado como parte das comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil.

O edifício do Museu do Ipiranga estava fechado desde 2013 e reabriu no 7 de Setembro deste ano, após uma extensa intervenção de restauro e ampliação que o adequou para as demandas de um museu contemporâneo. Toda a obra contou com o apoio de várias empresas e o Safra também participou desse processo.

O novo museu teve sua área expositiva triplicada, possui agora novos serviços como auditório, áreas educativas, cafeteria e loja, assim como modernos sistemas e equipamentos de circulação de público, prevenção contra incêndios e expografia.

O livro tem como principal missão contribuir para a conservação e a disseminação do patrimônio cultural e artístico do Brasil. Essa coleção, sobre museus, foi iniciada em 1982 por Joseph Safra, fundador do Grupo Safra. A iniciativa é fruto da relação histórica da família Safra com a arte, a cultura e a filantropia e esta é a 41.ª edição.

Joseph Safra, fundador do Grupo J. Safra, foi um grande visionário e patrono da coleção Museus Brasileiros. Sempre entendeu que era preciso divulgar e valorizar o acervo cultural do Brasil, era a forma de expressar sua gratidão pelo acolhimento que teve no País.

O Museu do Ipiranga surgiu às margens do Riacho do Ipiranga e é um marco da Independência do Brasil. O museu foi inaugurado em 7 de setembro de 1895 como Museu de História Natural e sua relevância já mereceu, por parte do Instituto Cultural J. Safra, uma edição da série Museus Brasileiros, em 1984.

O Safra, assim como outros patrocinadores, participou desde o início do projeto de restauro do Museu do Ipiranga e foi, ainda, patrocinador da minissérie Independências, da TV Cultura.

