Iniciativa leva 240 mil litros de água para região afetada pela seca 

O território da Serra da Capivara, região mais afetada pela seca no semiárido do Piauí, recebeu uma ampliação da oferta hídrica nesta segunda-feira (13).

Os mais de 240 mil litros de água por hora equivalem a cerca de 200 caminhões pipa de grande porte (30 mil litros) por dia. A iniciativa beneficia diretamente a 13 municípios e 112 mil pessoas e é fruto do maior investimento concentrado na região, de R$ 70 milhões, realizado pela Águas do Piauí.

“Esse é um trabalho de união entre o Governo do Estado, a Águas do Piauí, os órgãos reguladores e o Ministério Público, porque a gente sabe que quem tem sede tem pressa”, diz a diretora-presidente da Águas do Piauí, Lucilaine Medeiros.

As ações da concessionária incluíram:

Implantação do Sistema Serra Vermelha, perfurando e colocando em operação novos poços profundos,

Instalação do Estações de Tratamento de Água (ETA) compactas, adquiridas prontas para garantir entrada imediata em operação,

Construção de mais de três quilômetros de adutora, conectando o novo sistema ao Serra Branca.

A solução foi colocada em prática em menos de 60 dias, e marca o lançamento do SaneaMais Piauí, amplo plano de investimentos e ações estruturantes para melhorar o abastecimento em todo o estado, com intervenções que incluem perfuração de poços, ampliação de redes, modernização de sistemas e aumento da produção de água.

"Estamos falando de uma das regiões mais desafiadoras do país para captar água, com uma geologia que exige perfurações profundas, muitas vezes chegando a 900 metros”, conclui Medeiros.