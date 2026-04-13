Iniciativa leva 240 mil litros de água para região afetada pela seca 

(Águas do Piauí/Divulgação)
Plataforma de conteúdo
Publicado em 13 de abril de 2026 às 15h23.
O território da Serra da Capivara, região mais afetada pela seca no semiárido do Piauí, recebeu uma ampliação da oferta hídrica nesta segunda-feira (13).
Os mais de 240 mil litros de água por hora equivalem a cerca de 200 caminhões pipa de grande porte (30 mil litros) por dia. A iniciativa beneficia diretamente a 13 municípios e 112 mil pessoas e é fruto do maior investimento concentrado na região, de R$ 70 milhões, realizado pela Águas do Piauí.
“Esse é um trabalho de união entre o Governo do Estado, a Águas do Piauí, os órgãos reguladores e o Ministério Público, porque a gente sabe que quem tem sede tem pressa”, diz a diretora-presidente da Águas do Piauí, Lucilaine Medeiros.
As ações da concessionária incluíram:
A solução foi colocada em prática em menos de 60 dias, e marca o lançamento do SaneaMais Piauí, amplo plano de investimentos e ações estruturantes para melhorar o abastecimento em todo o estado, com intervenções que incluem perfuração de poços, ampliação de redes, modernização de sistemas e aumento da produção de água.
"Estamos falando de uma das regiões mais desafiadoras do país para captar água, com uma geologia que exige perfurações profundas, muitas vezes chegando a 900 metros”, conclui Medeiros.