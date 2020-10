Flávio Bolsonaro lidera redes no Senado; Carla Zambelli, na Câmara

Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) reconquistou a liderança do ranking FSBinfluênciaCongresso desta semana, tirando a primeira posição do petista Humberto Costa (PT-PE), que ficou com a segunda colocação. O líder do PODEMOS, Álvaro Dias (PODE-PR), segue há quase um mês na terceira posição.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), manteve a 14ª posição na semana em que teve forte presença na imprensa e nas redes sociais por causa de encontros com o presidente Bolsonaro e aliados.

Chama a atenção o salto do petista Paulo Paim (PT-RS) no ranking. Subiu 11 posições e ficou entre os 15 mais influentes, em 13º lugar.

Na disputa entre partidos, o PODE levou a melhor esta semana, com quatro representantes no Top 15, seguido pelo PT, com três parlamentares.

Confira aqui o ranking da semana no Senado Federal.

Câmara dos Deputados

Depois de um mês na liderança do ranking FSBinfluênciaCongresso, André Janones (AVANTE-MG) perdeu a posição para Carla Zambelli (PSL-SP), que retomou a primeira posição depois de um longo período oscilando entre terceiro e segundo lugares.

Zambelli publicou número significativo de postagens exaltando ações do governo federal, com destaque para investimentos em infraestrutura, com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Bia Kicis (PSL-DF) ficou na terceira posição e Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) caiu para o quarto lugar, vendo Marcelo Freixo (PSOL-RJ) chegar bem perto, na quinta posição.

Outro destaque da semana foi o deputado Fred Costa (PATRIOTA-MG) que subiu 20 posições no levantamento, ocupando assim o nono lugar. O parlamentar teve grande visibilidade como autor da lei que aumenta as penas para quem maltratar cães e gatos. O crime passa a ser punido com prisão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda – a novidade do projeto.

Já o deputado Hélio Lopes (PSL-RJ) teve ótimo desempenho individual, ao subir 10 posições e ocupar o 10º lugar no ranking, com postagens em defesa do governo Bolsonaro e da indicação do desembargador Kassio Nunes para a vaga no STF.

Confira aqui o ranking da Câmara dos Deputados.