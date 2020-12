Disputa entre primos no Recife leva deputados ao topo do ranking nas redes

A eleição para prefeito do Recife catapultou o deputado João Campos (PSB) ao topo do ranking FSBinfluênciaCongresso. Protagonista de uma das mais acirradas disputas do país, ele subiu 16 posições e chegou ao 6° lugar do levantamento. Aos 27 anos, o filho do ex-governador Eduardo Campos usou de forma intensa as redes sociais para divulgar bandeiras e compromissos de campanha, assim como estimular o eleitor recifense a comparecer às urnas.

Já a deputada Marília Arraes (PT), principal adversária de Campos, perdeu a disputa nas urnas, mas ganhou em influência nas redes sociais. Com posts voltados exclusivamente ao segundo turno da eleição, ela subiu sete posições, alcançando a 5ª colocação. A campanha, recheada de acusações mútuas, dividiu a família herdeira de Miguel Arraes e criou obstáculos a uma aliança entre os dois partidos na eleição presidencial de 2022.

O pelotão de frente do ranking FSBinfluênciaCongresso continua a ser ocupado pelos deputados Carla Zambelli (PSL-SP), em 1° lugar; Bia Kicis (PSL-DF), na segunda posição, e Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), na terceira colocação. Entre os partidos, o PSL tem sete representantes entre os mais influentes, e o PSOL ganhou destaque nesta semana com quatro integrantes: Marcelo Freixo (RJ), Samia Bomfim (SP) – que testou positivo para Covid-19 – Edmilson Rodrigues (PA), eleito prefeito de Belém, e David Miranda (RJ).

No outro extremo do levantamento estão os deputados Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e Daniel Silveira (PSL-RJ), que perderam oito posições cada um, ficando no 15° e no 16° lugar, respectivamente. O mesmo ocorreu com o deputado Carlos Jordy (PSL-RJ), que retrocedeu quatro degraus, mas ainda garantiu a 13° colocação.

