Corrida de governo e Congresso pela lei das ferrovias atrai investidores

A modalidade “autorização”do Marco Legal de Ferrovias do Ministério da Infraestrutura (Medida Provisória 1.065/2021) está sendo apresentada a investidores nos Estados Unidos, país que construiu sua rede desse modal praticamente toda no século XIX. Em Nova Iorque, representantes de quatro fundos globais se reuniram com o ministro Tarcísio de Freitas. Ele relatou que foram formalizados 14 solicitações para novas linhas férreas privadas no Brasil, com previsão de R$ 80 bilhões em investimentos, para 5.360 quilômetros de novos trilhos em 12 estados brasileiros. Novos pedidos ainda podem ser formalizados em breve. O roadshow para apresentar o programa de concessões do governo irá até sexta-feira, incluindo mais de 50 instituições de fundos e agentes de investimento.

Lei é que não falta

Após o governo editar Medida Provisória, o Senado decidiu tramitar a proposta do senador José Serra que institui também um novo marco regulatório das ferrovias e votou ontem a matéria. O texto também cria o regime de autorização para o mercado ferroviário. Hoje, as ferrovias só podem ser operadas por parceiro privado em regimes de concessão ou permissão, com processo de licitação. Essa autorização terá duração de 25 a 99 anos, podendo ser prorrogados por igual período.

Segurança cibernética

O Fórum Nacional de Cibersegurança começa nesta quinta, 07, por iniciativa do Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel) e da Huawei. O evento debater a importância da segurança cibernética com nomes como o presidente da Anatel, Leonardo Euler, o diretor da Inatel, Carlos Marins, o CEO da Huawei, Sun Baocheng, o deputado estadual Bilac Pinto (MG), o secretário de Inovação do MCTI, José Sampaio Gontijo e Artur Coimbra, secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, entre outros. Os painéis serão mediados pelo jornalista Pedro Doria e transmitidos ao vivo a partir das 11h nos canais no YouTube da Huawei e do Inale, diretamente de Santa Rita do Sapucaí (MG).

Cadê meu aplicativo?

A tecnologia 5G vai acelerar a transformação digital, provocando o aumento da vulnerabilidade de redes e dispositivos eletrônicos. Empresas, governos e cidadãos devem estar preparados para essa nova dinâmica no mundo digital e o debate entre os diferentes setores da sociedade é essencial para o aperfeiçoamento dos mecanismos de prevenção contra cibercrimes, cada vez mais ousados e sofisticados. O apagão do Facebook, Instagram e Whatsapp nesta semana demonstra a importância do tema.

Estratégia Meira

O doutor em ciência da computação Sílvio Meira lança o livro “O que é estratégia”, já disponível no Kindle e, ainda este mês, em versão impressa. O autor propõe um mergulho profundo no tema, com histórias e exemplos para evitar que empresas se tornem vítimas da falta

OMS mais segura

O Chief Information Security Officer (CISO) da Organização Mundial da Saúde, Flavio Aggio relatou que as medidas empregadas pela OMS durante a pandemia reduziram o número de falsificações de identidade em 70%. “Muitos malfeitores estavam se passando pela OMS em e-mails, assim que habilitamos a técnica, eliminamos aproximadamente 50 milhões de mensagens falsas”, afirmou no Cyber Security Summit Brasil 2021.

Cidade de São Luis - MA - Maranhão - Centro Historico - Palacio dos Leões - Palacio do Governo Cidade de São Luis - MA - Maranhão - Centro Historico - Palacio dos Leões - Palacio do Governo

Feriado turístico

Os feriados prolongados e o avanço da vacinação no país estão fazendo a retomada do turismo no país. O Nordeste continua entre os destinos nacionais mais procurados, segundo o ViajaNet. As cidades nordestinas são as mais buscadas pelos internautas. A Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (Febha) prevê uma ocupação de 70% a 80% no feriado prolongado de outubro. O CEO do Hotel Solar do Imperador, Charbel Tauil, revela que as busca por acomodações superaram as expectativas. “Neste feriado prolongado de outubro, estimamos a ocupação de todos os quartos do hotel. E por essa questão, estamos fortalecendo em toda a instalação os protocolos de segurança para receber o público”, diz.

AI para startup

A AEVO criou ferramenta com inteligência artificial especialista em startups, identificando aquelas com maiores chances de resolver desafios de empresas. A busca por parceiros precisava antes ser feita ativamente, em consulta a uma base de 15 mil startups cadastradas. Agora, instantaneamente, uma solução pode ser identificada. Ao registrar uma proposta na plataforma de ideias da AEVO, a empresa será avisada se já existe quem atende à necessidade corporativa e poderá visualizar mais facilmente as startups com as quais pode se conectar.

Crachá novo

A MDS Brasil contratou Luciana Lopardo para a posição de diretora de recursos humanos. Sua missão é reforçar o time de profissionais da corretora, identificar novos talentos e contribuir com as estratégias de crescimento da corretora de seguros.

Site novo

O Hospital Unimed-Rio está com novo site. Entre os serviços mais úteis para os clientes está o tempo de espera para atendimento nas emergências próprias da operadora. Por meio da ferramenta, os pacientes podem acompanhar, em tempo real, o tempo médio de espera estimado para os serviços de clínica médica, ortopedia e pediatria nos quatro prontos atendimentos da Unimed-Rio pela cidade: Barra da Tijuca (2), Copacabana e Méier, podendo, então, escolher a qual unidade se dirigir conforme conveniência.

Diabetes Diabetes

App para glicose

A Glic é a responsável pelo primeiro aplicativo para diabetes e acompanhamento de glicemia do Brasil, que soma mais de 145 mil usuários no país. O app oferece ferramentas para acompanhar a glicemia e o tratamento. Os dados do usuário podem ser compartilhados com médicos e nutricionistas.

Coletivo Natural

A Natural One anunciou os 3 campeões do Coletivo Natural, projeto que nasceu com o objetivo de alavancar iniciativas sustentáveis e tirá-las do papel. Selecionados em votação popular com mais de 70 mil votos, os vencedores receberão um prêmio de R$25 mil cada e uma consultoria virtual com três especialistas. Os projetos AzMarias, Sementes da História e Tudo da Terra superaram outros 200 concorrentes.

