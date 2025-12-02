Consultoria e corretora de seguros para empresas aposta em personalização como fator chave

Aliar uma ampla cobertura de seguros e, ao mesmo tempo, economizar nos valores finais da apólice. Este é o principal objetivo da StratSeg, consultoria e corretora de seguros que acaba de chegar oficialmente ao mercado.

A aposta da empresa – que já emitiu R$55 milhões em prêmios em menos de um ano – está em um modelo de negócios que se diferencia pela seguinte abordagem: utilizar metodologia consultiva com foco além da cotação de seguros.

Na prática, isso quer dizer que a estratégia equilibra o atendimento personalizado de pequenas corretoras com a abrangência e capilaridade das principais empresas do mercado. A proposta é elevar o padrão de assessoria em gestão de riscos no Brasil.

“Muitas empresas estão gastando mais do que o necessário em seguros que não cobrem seus riscos de maior impacto. Nossa missão é reestruturar esses programas, transformando seguros de um custo fixo em um investimento estratégico", diz João Bueno, sócio diretor da StratSeg.

O modelo de negócios tem potencial para o sucesso?

A meta da empresa é chegar ao próximo ano com um valor de R$200 milhões em prêmios emitidos, atuando nos segmentos de Seguros Corporativos (Risk e Benefícios), Bank Assurance, Seguros de Crédito, Garantia e PME’s.

Embora opere há um pouco menos de um ano, a StratSeg chega ao mercado contando com o know how de fundadores experientes:

João Bueno — ex-líder da Prática de Seguros na McKinsey,

Marcello Avena — head em diversas seguradoras de saúde e corretoras multinacionais como WTW e Lockton,

Filipe Maciel — passagens por corretoras/consultorias multinacionais de seguros com foco em relacionamento com cliente,

Lucas Calicchio — atuou no mercado financeiro, com destaque para G5 Partners e BTG,

e Gabriel Lima — com experiência no Bradesco e em outras corretoras.

A empresa também conta com o apoio institucional da MDS , uma das maiores corretoras do mundo e líder em benefícios do Brasil.

Atualmente, a StratSeg está trabalhando na otimização da estratégia de seguros e benefícios para 16 grupos de médio e grande porte, que representam em conjunto de prêmios anuais cerca de R$95 milhões, entre seguros patrimoniais diversos e benefícios.

“A StratSeg utiliza seu conhecimento técnico e relacionamento de alto nível com o mercado segurador para garantir que seus clientes tenham acesso às melhores condições e aos parceiros mais alinhados ao seu perfil e objetivos”, conclui Marcello Avena, sócio-diretor StratSeg.