Cenário ruim na política gera incertezas para economia em 2022

Por Marcio de Freitas*

O crescimento econômico de 2021 foi expressivo nos primeiros trimestres, mas está sendo encoberto pelas incertezas no final de ano, com desajuste fiscal, inflação em alta e acentuada instabilidade política. Os projetos de interesse do governo enfrentam muita resistência no Congresso. Mesmo medidas que pareciam de fácil aprovação estão travadas, e podem prejudicar ainda mais o cenário de recuperação em 2022, período eleitoral em que as projeções já indicam coexistência negativa com juros altos por todo o ano para controlar a carestia. A privatização dos Correios parou na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A reforma administrativa não tem maioria para ir à votação em Plenário, e vai ficando mais distante. A agenda de reformas perde fôlego enquanto candidaturas de oposição à agenda liberal ganham força nas pesquisas.

Tá ruim, e pode piorar

Mesmo projetos que passaram pelo Congresso e que pareciam caminhar bem, podem ter percalços em outras instâncias. A venda de ativos da Eletrobras ao mercado passou pelo Congresso depois de ampla negociação que incluiu muitos jabutis. Mas pode enfrentar novas dificuldades no Tribunal de Contas da União, que analisará a modelagem feita pelo BNDES para a capitalização da empresa. Um ministro tem sinalizado contrariedade à matéria. E promete avaliar a pauta a perder de vista.

Black

A Black Friday deixa pequenos e médios lojistas que atuam no comércio eletrônico otimistas com o crescimento das vendas. Levantamento da Loja Integrada, em entrevistas com mais de três mil empresários, 62% dos que atuam no comércio eletrônico preveem bons resultados para a data. Apenas 4% se dizem pessimistas, e os demais não opinaram. Segundo a pesquisa, 36% dos lojistas virtuais usam a data como forma de oferecer mais descontos para seus clientes e iniciativas para fidelizar usuários com ações de marketing. A última sexta de novembro vem se tornando o dia mais importante do ano no varejo nacional.

Friday

“Os números de 2020 mostraram uma demanda acima da média e sabemos que o comércio eletrônico foi impulsionado pela pandemia. O que podemos perceber desde a última Black Friday é um avanço forte no comércio, abrindo oportunidades para que lojistas de todo o país consigam recuperar seu desempenho prejudicado nos últimos meses. Novas tecnologias surgiram, meios de pagamentos e formas de entregas, tudo para se adaptar ao novo normal. Para este ano, o cenário é bem mais otimista”, diz Pedro Henrique Freitas, CEO da plataforma LI.

Oportunidade

A Infracommerce se prepara para auxiliar outras empresas a entenderem a importância de usar a Inteligência Artificial a seu favor na Black Friday. A tecnologia pode ser uma aliada das empresas na hora de aproximar os consumidores. E ter registros dos clientes diante dos mercados online e offline faz com que sejam criadas estratégias específicas para alcançar um maior número de vendas. Com essas ferramentas, a empresa espera impulsionar a venda no seu ecossistema de e-commerce.

Mais lojas

A Bodylaser vai inaugurar sua centésima unidade, no Park Shopping Jacarepaguá (Multiplan). A marca ainda pretende fechar este ano com 110 lojas. O diretor do Grupo Orthopride, Richard Magrath, explica que a estratégia da marca Bodylaser para 2022 é fortalecer ainda mais o suporte aos franqueados e chegar a 200 unidades abertas, além de um Centro de Treinamento, investimento de R$ 5 milhões, previsto para ser aberto no primeiro trimestre do próximo ano.

Voz dos Oceanos

Após participar do Web Summit, em Lisboa, a expedição Voz dos Oceanos, quarta navegação da Família Schurmann ao redor do planeta, chega a Dubai em busca de soluções de sustentabilidade para os oceanos. O diretor-geral da iniciativa, João Amaral, acompanha a missão promovida pela CNI, Brasil Export e APEX para a EXPO Dubai, que começa na próxima semana.

Resultado

A Positivo Tecnologia cresceu 78% até setembro deste ano, em comparação com 2020. A receita bruta alcançou R$ 2,7 bilhões desde janeiro, com o lucro líquido de R$ 54 milhões, mais 7% na relação com o ano anterior. E soma este ano R$ 161 milhões. Acrescido de resultado recorde de EBITDA de 12 meses de R$ 348 milhões, avanço de 226%. A empresa deve fechar 2021 com resultados dignos de muitos trocadilhos.

Seguro e avante

A startup Ezze Seguros alcançou números expressivos no seu segundo ano de existência. O faturamento da empresa foi de R$ 140 milhões em 2020. E, neste ano, deve chegar a R$ 420 milhões, crescimento de 200%. A meta é alcançar R$ 1 bilhão até 2024.

Robot

A Prime Robot está celebrando a seleção para o grupo Programas Aceleradores Batch 4 — Food and AgTech da aceleradora global Plug and Play. Mais cinco empresas foram escolhidas para encontrar e desenvolver novos aplicativos em automação, análise, sustentabilidade, cadeia de suprimentos e aumentar a eficiência operacional, reduzindo custos e descobrindo novas linhas de produtos.

Metaverso

De olho no metaverso antes mesmo do mundo virtual ficar conhecido por meio de Mark Zuckerberg, a startup CodeCoast de Realidade Aumentada estava de olho nesse mercado. A empresa captou R$ 500 mil em menos de 48h para expandir o negócio e democratizar o uso da tecnologia no e-commerce brasileiro.

Parceria

A Kavak, startup de negócios com carros usados, e a Gocil comemoram o resultado da parceria. Hoje há mais de cem colaboradores atuando em oito unidades da Kavak na capital paulista. A Kavak é uma revendedora de carros seminovos online.

