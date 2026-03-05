Cadeia de suprimentos pode concentrar os maiores riscos corporativos de 2026

Por André Veneziani*

Durante décadas, a gestão das cadeias de suprimentos foi tratada como uma função essencialmente operacional, orientada quase exclusivamente pelo custo.

Quanto mais barato, melhor. Quanto mais eficiente, mais competitivo. Essa lógica funcionou enquanto o ambiente global era relativamente estável e previsível. Hoje, esse cenário ficou para trás.

O novo papel das cadeias globais de suprimentos

Nos últimos cinco anos, pandemias, conflitos armados, tensões geopolíticas, eventos climáticos extremos e o avanço das regulações ESG transformaram profundamente o papel das cadeias globais de suprimentos.

Elas deixaram de ser apenas um elo operacional para se tornar um dos principais vetores de risco — e, ao mesmo tempo, um dos maiores diferenciais competitivos das empresas.

De acordo com o Global Risks Report 2025, do Fórum Econômico Mundial, os riscos ambientais e geopolíticos dominam as ameaças de médio e longo prazo, com impactos diretos sobre logística, disponibilidade de insumos e continuidade dos negócios.

Descompasso entre riscos e prontidão empresarial

Os dados reforçam essa mudança de paradigma. Em 2024, 80% das organizações globais enfrentaram ao menos uma ruptura relevante em suas cadeias de suprimentos.

Um levantamento da BCG mostra que apenas 10% das empresas estão realmente preparadas para lidar com essas interrupções. Já a McKinsey aponta que 82% das companhias sentem os efeitos das novas tarifas comerciais.

Em setores como bens de consumo, isso representa até 43% da atividade total da cadeia. Esses números revelam um descompasso perigoso entre a dimensão dos riscos e a capacidade das empresas de administrar riscos.

O redesenho da produção: nearshoring e sustentabilidade

Ao mesmo tempo, o mapa da produção global está sendo redesenhado. Movimentos como nearshoring, reshoring e friendshoring ganharam força após a pandemia.

Essas estratégias buscam aproximar a produção geograficamente ou concentrá-la em países aliados diante do protecionismo comercial. Na América Latina, esse processo representa uma oportunidade histórica, mas também impõe desafios relevantes.

Aproveitar esse momento exige uma maturidade em gestão de riscos que muitas empresas da região ainda não desenvolveram plenamente. Esse contexto se torna ainda mais complexo com o impacto crescente dos eventos climáticos extremos.

Em 2024, as temperaturas oceânicas atingiram níveis recordes, ampliando a intensidade de fenômenos que afetam portos e centros industriais. As cadeias de suprimentos passaram a conviver com interrupções simultâneas em diferentes regiões.

Pressão regulatória e a conformidade ESG

No campo regulatório, a pressão é igualmente crescente. A legislação europeia de due diligence, que obriga empresas a mapear riscos socioambientais em toda a cadeia, já impacta diretamente exportadores brasileiros.

A lei alemã de diligência empresarial e a diretiva europeia de sustentabilidade corporativa são exemplos de uma tendência irreversível. Fornecedores que não comprovarem conformidade regulatória e boas práticas ESG tendem a perder acesso a mercados e financiamentos.

A gestão da cadeia, portanto, passou a ser também uma questão de sobrevivência comercial.

A invisibilidade dos fornecedores indiretos

Nesse ambiente, um dos riscos mais relevantes permanece invisível: a falta de visibilidade sobre os fornecedores indiretos. A maioria das empresas conhece seus parceiros diretos de primeiro nível.

No entanto, os problemas mais graves costumam surgir nos níveis seguintes, em regiões instáveis ou sujeitas a práticas inadequadas. A fragmentação de dados e a ausência de tecnologias robustas fazem com que muitas organizações operem com um mapa incompleto de suas vulnerabilidades.

Essa lacuna tem um custo elevado. Falhas de conformidade podem resultar em sanções e danos reputacionais difíceis de reverter. Além disso, investidores orientados por critérios ESG já incorporam a qualidade da gestão de fornecedores em suas análises.

Tecnologia e inteligência na gestão de riscos

A boa notícia é que a tecnologia disponível hoje permite um nível de gestão de riscos impensável há uma década.

Plataformas de inteligência analítica possibilitam o monitoramento contínuo de fornecedores a partir de indicadores financeiros e geopolíticos em tempo real. Processos de due diligence que antes levavam semanas podem ser automatizados.

Alertas sobre mudanças de risco em regiões críticas chegam antes que as rupturas ocorram, permitindo respostas mais estratégicas. Não por acaso, o mercado global de gestão de riscos em cadeias de suprimentos deve superar US$ 5 bilhões em 2026.

Esse movimento reflete o reconhecimento de que visibilidade, governança e controle são ativos estratégicos, e não simples custos operacionais.

O futuro da competitividade global

Empresas que investem nessa capacidade tendem a se destacar em licitações globais e atrair parceiros mais qualificados. A diferença entre o sucesso e a ruptura está, cada vez mais, na qualidade da gestão da cadeia.

O futuro da competitividade será definido por quem opera com mais inteligência, transparência e resiliência. Cadeias frágeis são passivos estratégicos. Cadeias inteligentes são ativos que sustentam valor no longo prazo.

Para setores como indústria e agronegócio, a gestão proativa dos riscos de fornecimento deixou de ser uma escolha para se tornar um imperativo de governança. É um elemento central da estratégia empresarial.

Nesse contexto, a C-MORE atua como parceira estratégica de organizações que precisam transformar dados em decisões e complexidade em conformidade. Porque, no novo cenário global, quem não enxerga os riscos da própria cadeia está competindo com os olhos fechados.

*André Veneziani é VP Comercial para Brasil e América Latina da C-MORE, plataforma especializada em gestão de riscos, compliance e inteligência de cadeias de fornecimento.