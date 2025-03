Bússola & Cia: Vidalink investe R$ 50 mi em IA para melhorar desempenho

A Vidalink planeja investir R$ 50 milhões em inovações em tecnologia, segurança e suporte em 2025 para melhorar a oferta de benefícios corporativos. Segundo o CEO Luis González, um dos destaques desse investimento será a ampliação do uso de inteligência artificial (IA) para automatizar processos operacionais, reduzindo prazos e elevando a experiência no uso dos benefícios pelos mais de 4 milhões de usuários da Vidalink. Com 25 anos de atuação, a Vidalink surgiu como pioneira em planos de medicamentos e evoluiu para oferecer uma nova geração de benefícios integrados. Entre seus clientes estão grandes marcas como Apple, iFood, Johnson & Johnson, Nestlé, PepsiCo, Tim, Vivo e Warner Bros.

Mais feminina

Em 2024, a Cosan alcançou 56,2% de cargos de liderança ocupados por mulheres. A empresa investe no desenvolvimento de carreiras femininas e é certificada pelo Selo Women on Board. Em março, aderiu também ao Movimento Mulher 360. Já no seu ecossistema de investidas, a Compass tem 43% de mulheres na liderança, a Moove, 31%, a Rumo, 30% e a Raízen, 28%.

Triplo

A Tachyonix projeta triplicar de tamanho em 2025. Criada pelos empreendedores brasileiros Rogerio Balassiano (CTO) e Marcelo Korn (CEO), no centro de inovação tecnológica de Israel, a empresa tem demonstrado um crescimento exponencial. Ano após ano, a empresa dobra de tamanho, e, em 2024, registrou um impressionante crescimento de 137% no número de clientes. O portfólio inclui nomes como Vivo, Piracanjuba, Vivara, Taurus e a suíça Bobst.

Transações

A TechFX prevê transações na ordem de R$ 1,4 bilhão em 2025 com operações em cinco moedas estrangeiras: Dólar Americano (USD), Dólar Canadense (CAD), Dólar Australiano (AUD), Euro (EUR) e Libra Esterlina (GBP). Com uma taxa de apenas 0,5% por transferência, a empresa - correspondente do Travelex Bank no Brasil - estima realizar mais de 45 mil transações neste ano, gerando uma economia de R$ 6 milhões aos seus clientes.

Sem inteligência

Pesquisa inédita da Plaza revela que o tempo médio de resposta das imobiliárias no Brasil é de 6 horas e 17 minutos. O atendimento completo pode levar até 26 horas. A pesquisa, que analisou mais de 1.500 imobiliárias em 100 cidades do Sul e Sudeste, também mostrou que 1 em cada 5 clientes sequer recebeu resposta. O estudo aponta que o uso de Inteligência Artificial (IA) no atendimento ainda é incipiente, representando apenas 3,6%, mas já mostra resultados promissores, reduzindo o tempo de resposta a 2 minutos e aumentando a taxa de conclusão para 97%. Julio Viana, CEO da Plaza, afirma que a IA pode otimizar o trabalho dos corretores e reduzir o tempo de espera, promovendo um atendimento mais ágil e eficaz.

Marca

A Idea Maker apresenta nova marca e um plano de negócios com a meta de aumentar seu volume transacional em 20% em 2025. A empresa movimentou mais de R$ 800 milhões em transações no ano passado, com mais de 15 milhões de usuários cadastrados. A fintech possui presença em todo o território nacional e mais de 20 aplicativos desenvolvidos, incluindo os conhecidos no mercado como o Hiper Cap Brasil, H App do Bem e Apcap da Sorte.

Generativa

Impulsionada pela IA generativa, a Evollo cresceu 50% em 2024 e projeta faturamento de R$ 15 milhões em 2025. A tecnologia permite transformar interações com clientes em insights estratégicos, otimizando processos de vendas e atendimento. Com parceiros como Bradesco, Vivo e Porto Seguro, a empresa aposta na ampliação da base de clientes e na consolidação de sua metodologia de análise preditiva.

Plataforma

A NexoRede, empresa do Grupo Benner, lança plataforma digital que conecta prestadores de serviços e operadoras de forma ágil e eficiente. Com um investimento de R$ 10 milhões, a NexoRede visa resolver conflitos entre prestadores e operadoras, simplificando o credenciamento e eliminando a burocracia.

Venture

A Auddas e a Vortex Ventures uniram forças na criação da joint venture Auddas Ahead, com meta de movimentar mais de R$ 500 milhões até 2027. A parceria combina a experiência da Auddas em estruturação, governança e crescimento com a capacidade da Vortex de criar ecossistemas inovadores. A Bem Bolado é o primeiro case da nova operação, com planos ambiciosos de expansão após faturar R$ 44 milhões em 2024.

Leilão

A Zuk promove neste mês, em parceria com o Itaú Unibanco, uma série de leilões especiais. Serão mais de 100 oportunidades nos dias 27, 28 e 31 com imóveis para diferentes perfis de compradores, desde residenciais até terrenos, além de lotes abertos a propostas. As condições de pagamento variam: alguns imóveis exigem pagamento à vista, outros oferecem até 10% de desconto na compra. Há opções com descontos que chegam a 61%.

Flex

A Safe Care lançou o Safe OnDemand, serviço que traz flexibilidade e personalização para empresas de diferentes portes. Com foco no apoio aos setores de Recursos Humanos e Diretoria Financeira, o Safe OnDemand disponibiliza ferramentas como auditorias de custos médicos, gestão de absenteísmo, gestão de afastados e ações e programas voltados à saúde e bem-estar dos colaboradores.

M&A

A Yourside, braço de M&A da Arton Advisors, acaba de concluir a assessoria na venda parcial da Infinte Consulting para a WDC Networks. A WDC, fundada em 2003 com capital 100% nacional e listada na B3 desde 2021 é líder no mercado de distribuição de produtos e serviços de telecomunicações, energia solar, áudio e vídeo profissional, operando no modelo de negócios *Technology as a Service* (TaaS).

Consumidor

A campanha do Mês do Consumidor da Hand Talk busca conscientizar empresas e consumidores sobre a urgência da inclusão digital no e-commerce, destacando a importância de sites acessíveis para pessoas com deficiência (PCD). Segundo o Panorama da Acessibilidade Digital, 54% das empresas ainda desconhecem o conceito de acessibilidade digital, resultando em barreiras que dificultam a experiência de compra desse público. Com apoio de influenciadores como Nayara Silva e Pop Cornea, a campanha evidencia, por meio de vídeos nas redes sociais, os desafios enfrentados por consumidores com diferentes deficiências.

99

A 99Pay, conta digital da 99, tem agora Luiz Landgraff como presidente. O executivo, que atuava como Head de Operações e Estratégia, assume para dar continuidade ao plano de expandir a atuação da marca no mercado financeiro.

IA

Empresas que adotaram IA na gestão de frotas conseguiram cortar até 15% dos custos operacionais e reduzir em 40% o número de acidentes nas estradas. A tecnologia melhora a eficiência das rotas, prevê falhas mecânicas e otimiza gastos com combustível, tornando o transporte mais seguro e sustentável. Paulo Guimarães, CEO da MaxiFrota, destaca que a IA não é mais um diferencial, mas uma necessidade para reduzir desperdícios e aprimorar a segurança.

Sócio

A Framework anuncia novo sócio: o Chief Operating Officer (COO), Árley Duque. Na Framework desde 2022, está à frente da Diretoria de Operações e da Área Financeira e tem como missão a ampliação de mercados.

CEO

O ICOM, socialtech que oferece uma plataforma pioneira de relacionamento em Libras ao setor público e privado, tem José Araújo Neto como seu novo CEO.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube