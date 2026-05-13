Bússola & Cia: PMEs movimentaram mais de R$ 1 bi no Dia das Mães 2026

Levantamento da Olist mostra que pequenas e médias empresas movimentaram mais de R$ 1,4 bilhão na semana que antecedeu o Dia das Mães de 2026, alta de 25,4% sobre o mesmo período do ano anterior.

O número de vendas cresceu 28,4%, enquanto o ticket médio recuou 13,5%, para R$ 180,32. Casa e decoração lideraram as vendas, seguidos por calçados e itens de beleza. O estudo aponta um consumidor mais cauteloso e estratégico nas compras.

Projeto voluntariado vai beneficiar até 2 mil pessoas

A Motiva, maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, realiza, entre 20 de maio e 10 de junho, uma mobilização voluntária coordenada pelo Instituto Motiva. 170 colaboradores atuam em frentes simultâneas na BA, PR, RJ e SP, com foco em educação, saúde e meio ambiente.

A meta é beneficiar mais de 2 mil pessoas em comunidades próximas às operações da Companhia. "O voluntariado fortalece nossa conexão com os territórios e gera valor compartilhado", afirma Renata Ruggiero, presidente do Instituto.

Em 2025, mais de 3 mil profissionais da empresa participaram em todas as ações do Programa de Voluntariado realizadas ao longo do ano.

Evento convida executivos a falar sobre inteligência artificial

A Sankhya realiza, em 14 de maio, em São Paulo, o “Sankhya Talks AI”, evento voltado a executivos e lideranças interessados em inteligência artificial, inovação e novos modelos de gestão.

O encontro também marca o lançamento do livro “Desaprender para vencer”, do cofundador Fábio Túlio Felippe.

A programação inclui painel com especialistas, networking e sessão de autógrafos.

Entre os participantes estão Shon Burton, Matheus Freitas, da Engelming Energia, e Fernanda Zago, VP Comercial da Sankhya.

Acelen capacita mil colaboradores e amplia impacto social na Bahia

A Acelen, empresa de energia do Mubadala Capital, capacitou 100% do time operacional da Refinaria de Mataripe, cerca de mil colaboradores, por meio do Centro de Excelência em Educação Acelen Acender desde que assumiu a operação da planta, há quatro anos.

No período, também formou 350 técnicos em refino e manutenção com o Senai Cimatec, qualificou 321 jovens pelo programa Jornada Jovem Acelen e capacitou representantes de mais de 50 organizações sociais.

A companhia ainda apoiou 17 projetos sociais e impulsionou 34 pequenas e microempresas fornecedoras da região.

Banco Carrefour "convoca" Taffarel em nova campanha

O Banco Carrefour, braço financeiro do Grupo Carrefour Brasil, lançou a promoção “Vai que é Sua”, sua primeira campanha que integra os cartões Atacadão, Carrefour e Sam’s Club.

Estrelada por Taffarel, a ação reforça o papel da empresa como conector de um ecossistema completo, que além das bandeiras principais, também conta com postos de gasolina e drogarias.

A cada R$ 200 em compras, consumidores concorrem a prêmios instantâneos, vale-compras, itens autografados pelo ex-goleiro e a um sorteio final de R$ 100 mil.

BYD e Mediawan lançam o “Build Your Dream Award”

O prêmio foi criado para reconhecer e impulsionar novos talentos do cinema internacional durante o Festival de Cannes. A premiação vai destacar anualmente o melhor longa-metragem de estreia exibido nos cinemas franceses nos últimos 12 meses.

A primeira edição reúne 15 filmes internacionais e contará com um júri presidido pelo cineasta chinês Chen Kaige. O vencedor será anunciado em 14 de maio, em Cannes, e receberá € 40 mil e troféu assinado pela designer Victoria Wilmotte.

Eletrificados avançam 58% em leilões no 1º trimestre de 2026

O mercado de veículos eletrificados segue em franca expansão no Brasil, refletindo-se agora no setor de leilões. Segundo levantamento da Copart, as vendas de modelos híbridos e elétricos cresceram 58% no primeiro trimestre de 2026.

O cenário é liderado por montadoras asiáticas, com destaque para modelos da BYD (Dolphin e King), GWM (Haval H6) e Toyota (Corolla Cross).

Para Adiel Avelar, presidente da Copart, os certames têm sido fundamentais para ampliar o acesso a essas tecnologias com preços competitivos. O movimento acompanha o índice da ABVE, que registrou alta de 146% nas vendas nacionais em março, consolidando a transição energética no país.

CEO do Grupo Panvel assume presidência do Instituto Caldeira

O CEO do Grupo Panvel, Julio Mottin Neto, acaba de assumir a presidência do conselho de administração do Instituto Caldeira, hub de inovação empresarial sediado em Porto Alegre.

Mottin sucede Marciano Testa, fundador do Agibank e um dos articuladores da criação do Instituto, que terá como vice-presidente Marcos Boschetti, fundador da Nelogica.

O executivo lidera a Panvel há mais de duas décadas e tem ampliado os investimentos da companhia em inovação, saúde e novos negócios. O Instituto Caldeira reúne mais de 560 organizações e é hoje um dos principais polos de inovação do Sul do país.

Visto para Copa entra na reta final

Faltando menos de 1 mês para a Copa do Mundo de 2026, especialistas alertam que brasileiros que ainda não tiraram o visto americano podem não conseguir viajar a tempo dos jogos nos EUA.

O aumento da procura já pressiona os consulados e reduz a disponibilidade de entrevistas. Para o advogado licenciado nos EUA e professor de Direito Migratório, Dr. Vinicius Bicalho, esta é a última janela viável para quem pretende assistir à Copa presencialmente sem correr riscos no processo migratório.

Empresas começam a trocar funil por “ampulheta de vendas”

Empresas começam a substituir o modelo tradicional de funil de vendas pela chamada “ampulheta”, estratégia que transforma retenção, recompra e indicação em etapas centrais do crescimento. Impulsionado pelo uso do WhatsApp integrado a CRMs conversacionais, o modelo busca estruturar o relacionamento contínuo com clientes por meio de automação e dados.

Segundo a HelenaCRM, a mudança responde ao aumento do custo de aquisição de clientes e à necessidade de ampliar recorrência, LTV e previsibilidade das operações.

Após mais de R$ 2 bilhões em receita, Motz planeja crescer seu faturamento em 16%

A Motz, transportadora que conecta cargas e destinos e facilita a jornada da cadeia logística, registrou uma receita líquida superior a R$ 2 bilhões em 2025, crescimento de 33% em relação ao ano anterior.

Para 2026, com foco em tecnologia, inteligência de dados e centralidade no cliente, a companhia projeta avançar mais 16% em faturamento até o fim do ano.

O bom momento da empresa também reflete a expansão em novos negócios, alcançando a marca de mais de 500 clientes atendidos desde o início de sua trajetória. A companhia segue ampliando sua presença no mercado, com crescimento de 131% em novos clientes apenas em 2025.

CEO da Vittude lança livro sobre saúde mental corporativa

Pelo terceiro ano consecutivo, o número de afastamentos por transtornos mentais cresceu no Brasil. É nesse contexto que Tatiana Pimenta, fundadora e CEO da Vittude, referência no desenvolvimento e gestão estratégica de programas de saúde mental para empresas, lança o livro “Saúde mental é inegociável”.

Na obra, a autora compartilha sua trajetória, marcada por traumas, recomeços e descobertas, e apresenta uma metodologia baseada em dados concretos, validada por mais de 200 empresas, capaz de transformar o cuidado com a saúde mental dentro das empresas.

A obra traz ainda cases de organizações que já estão na vanguarda do cuidado com seus colaboradores, além de contribuições de especialistas do setor e membros do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério Público do Trabalho.

A lição que vem do exemplo

Retirar 236 carros das ruas todos os meses ou dar 35 voltas completas ao redor da Terra em um ano. Essas são as comparações que o Colégio Visconde de Porto Seguro agora carrega em seu currículo, mas fora das salas de aula.

A instituição consolidou sua transição para o uso de energia 100% renovável em todos os seus campi, evitando a emissão de quase 24 toneladas de CO2 em apenas 30 dias.

O movimento, fruto da migração para o Mercado Livre de Energia, é o pilar central do que a escola projeta como a "unidade do futuro". Para Gustavo di Donato, diretor de Operações do Porto Seguro, a inovação é a ferramenta para uma educação consciente: o objetivo é dar o exemplo prático aos alunos e à sociedade.

Além da energia limpa com certificação internacional, o colégio opera estações de tratamento de esgoto próprias e realiza eventos com selo Lixo Zero. No Morumbi, uma composteira produz 175 kg de adubo orgânico mensalmente, modelo que será expandido para as demais unidades até o fim do ano.