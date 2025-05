Casal investe todas as economias em negócio próprio — e fatura milhões com essa estratégia

Transformar um problema recorrente em uma oportunidade de negócio rentável exigiu mais do que criatividade para Haley e Adam Weidenbaum. Exigiu, na verdade, muita disciplina e domínio financeiro.

O casal fundou a Everhem, empresa de revestimentos de janelas, em 2019, que começou como uma proposta modesta, financiada com as economias da família, mas tornou-se uma marca multimilionária. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Como nasceu a ideia?

A ideia nasceu da frustração de Haley com a baixa qualidade e o péssimo atendimento no segmento de cortinas e persianas personalizadas.

Ao lado do marido Adam, designer gráfico com formação em finanças, Haley arquitetou uma estrutura de negócio sólida, orientada por uma lógica de crescimento controlado. A dupla investiu com cautela — priorizando site e estoque — e recusou rodadas de investimento externo. A estratégia? Manter o controle total sobre os rumos da empresa.

Não importa a área, o domínio das finanças corporativas é essencial para todos – e esse treinamento vai ensinar como dominar essa habilidade por apenas R$ 37

A escolha por não depender de capital de risco foi central para o sucesso da Everhem.

Finanças como ferramenta de controle e autonomia

Em vez disso, o casal optou por reinvestir os lucros no negócio, uma prática que evitou diluição societária e permitiu decisões estratégicas com total autonomia.

Essa abordagem também criou uma blindagem contra pressões de investidores, dando espaço para que o crescimento fosse baseado na demanda real e no ritmo do próprio mercado.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul, basta clicar aqui

A Everhem, em 2025, segue expandindo. Parcerias com nomes como Annie Meyers-Shyer (This Oak House) e a artista Carly Kuhn agregam valor criativo à marca, sem que isso comprometa a saúde financeira do negócio. Cada passo dado tem base no equilíbrio entre criatividade e controle, reforçando que uma boa ideia precisa, sim, de um bom plano financeiro para prosperar.

Carreiras impulsionadas por habilidades financeiras

A experiência dos Weidenbaum é um lembrete direto de que habilidades em finanças corporativas não são exclusivas de executivos de grandes empresas ou de gestores de fundos. São fundamentais, também, para empreendedores que buscam criar negócios duradouros.

Dominar orçamento, projeções e estruturação financeira pode ser o fator decisivo para transformar uma ideia em um negócio lucrativo e, mais importante, sustentável.

Aprenda a gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.

Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO APRENDER SOBRE FINANÇAS CORPORATIVAS