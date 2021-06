Banco Safra amplia carteira de fundos ESG e entra no mercado de carbono

Por Bússola

O Banco Safra lançou dois novos fundos para ampliar sua oferta de investimentos conscientes: o Safra Direct Carbono e o Safra ASG Global. O Safra Direct Carbono aloca recursos diretamente no mercado de futuros de crédito de carbono.

Anualmente, as empresas dos países que participam de acordos de redução de emissões de carbono, como o Sistema de Negociações da Europa (European Trading System-ETS) recebem licenças de emissão de acordo com o tamanho de sua produção. Ao longo do ano essas empresas negociam entre si essas permissões, conforme as emissões efetivas de cada uma, para cumprir suas metas de redução de emissões, ou compensar excessos. A estratégia do fundo Direct Carbon visa esse mercado, no qual as permissões, ou créditos, são negociadas entre as empresas. Inicialmente, o fundo investirá no mercado europeu.

O Fundo ASG Global é um multimercado com exposição ao câmbio que investe em fundos que buscam no mercado de ações local e internacional boas oportunidades de investimento em empresas que atendam aos critérios ASG (tradução para o português da sigla ESG).

O Safra lançou neste ano sua carteira ESG, que traz ações sugeridas pela Safra Corretora para cada mês. Podem fazer parte dessa carteira apenas ações de empresas que fazem parte do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, do Índice Carbono Eficiente (ICO2) da B3, e do Índice S&P/B3 Brasil ESG.

