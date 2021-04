Banco Safra lança carteira mensal de ações sustentáveis

Após lançar no início do ano o seu primeiro fundo ESG – focado em investimentos em renda variável em empresas com políticas sustentáveis – o Banco Safra inicia em abril a cobertura de ações ESG.

Na estreia da carteira recomendada para a modalidade, o Banco indica oito ações de companhias que seguem princípios ambientais, de sustentabilidade e governança, todos com o mesmo peso (12,5%) na carteira.

A recomendação de compras de abril trouxe as empresas Magazine Luiza, Itaú, BTG Pactual, Intermédica, PetroRio, Movida, Neoenergia e Cemig.

A carteira de ações ESG do Safra inclui em seu portfólio empresas nacionais com potencial de crescimento e que se destacam tanto pela sua transparência na gestão quanto pelo seu comprometimento com práticas sustentáveis de investimento.

O objetivo de retorno da carteira ESG é superar o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, conhecido como ISE B3.

