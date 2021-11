Apoio a passaporte da vacina para turistas ajuda senador do Rio nas redes

A defesa de um passaporte de vacinação contra a covid-19 para turistas que visitarem o Rio de Janeiro é uma das razões do sucesso do senador Carlos Portinho (PL-RJ) em redes sociais nos últimos dias. Ele é o destaque do ranking FSBinfluênciaCongresso entre 16 e 21 de novembro, após subir 47 posições e alcançar o posto de décimo lugar. Post no Facebook em que ele comenta pedido da prefeitura ao Ministério da Saúde para que exija o certificado vacinal obteve mais de 581 comentários. Seu desempenho no Instagram também contribuiu para a ascensão na lista dos 15 mais populares do Senado no ambiente online.

O ranking, produzido pelo Instituto FSB Pesquisa, mede a popularidade dos parlamentares nas redes sociais.

De forma menos intensa, também tiveram uma semana positiva os parlamentares do Podemos Styvenson Valetim (RN) e Lasier Martins (RS). Uma entrevista do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, sobre o chamado “orçamento secreto” foi uma das publicações que mais interessaram os seguidores do potiguar. O vídeo foi compartilhado mais de 890 vezes e obteve 1,6 mil curtidas no Facebook. O alto engajamento o ajudou a chegar ao 12º lugar do ranking, após avançar seis colocações. Já Martins ganhou quatro posições e ingressou no levantamento em 15º.

O pódio do ranking manteve-se inalterado em relação à semana anterior, com Humberto Costa (PT-PE) em primeiro lugar; Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) em segundo, e Jorge Kajuru (GO) em terceiro. Após a filiação do ex-juiz Sérgio Moro, a bancada do Podemos ampliou sua presença no ranking. A legenda possui seis representantes e é a líder entre os partidos. O PT vem em seguida, em um distante segundo lugar, com dois integrantes na lista.

Câmara

O líder do PSL na Câmara, Major Vitor Hugo (GO), é um campeão de redes sociais. A maioria dos seus posts possui alto grau de interação, independentemente do assunto. Nos últimos dias, ele conseguiu ampliar seu espaço online, o que se refletiu na conquista de 21 colocações. Um dos motivos para o resultado positivo foi tratar de um dos assuntos preferidos da militância bolsonarista: o papel dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Post em que ele defende a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição (PEC) sobre o tema angariou mais de 6,7 mil curtidas e 1,8 mil compartilhamentos no Twitter. Com o desempenho, o goiano alcançou o 18º lugar na lista.

O ingresso de Vitor Hugo no ranking reforçou a hegemonia da bancada do PSL no levantamento. Com nove nomes, o partido possui tanto o maior número de representantes quanto os líderes de 2021. Carla Zambelli (SP) esteve em primeiro lugar no FSBinfluênciaCongresso durante todo o ano. Bia Kicis (DF), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, também tem sido presença constante no segundo lugar. Em terceiro está Filipe Barros (PR).

Outro nome de destacada atuação online, Guilherme Derrite (PP-SP) também pode celebrar o resultado positivo. Com a bandeira da segurança pública, o parlamentar, oficial do Rota e do Corpo de Bombeiros, obtém forte engajamento em suas redes sociais com posts sobre o trabalho de policiais no combate ao crime. Ele ganhou 15 colocações no período analisado e conquistou.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também