Visto para o Japão: dispensa começa a valer em 30 de setembro

A dispensa de visto vai ser autorizada para brasileiros e japoneses que queiram ficar menos de 90 dias consecutivos nos países e que não tenham a intenção de buscar emprego.

Brasil e Japão ainda podem suspender temporariamente a aplicação de todas ou parte das medidas por razões de política pública, incluindo as relacionadas à segurança pública, ordem e saúde.

A comunicação estabelece ainda que os viajantes devem obedecer às leis e regulamentos dos países, que terão o direito de recusar a entrada ou permanência do cidadão se considerar que prejudicaria os interesses nacionais.

Em maio deste ano, o governo anunciou que o Brasil iria retomar a exigência de vistos para nacionais do Japão. Durante viagem ao Japão, no entanto, o presidente Lula fechou um acordo que derruba a necessidade de vistos para brasileiros entrarem no país e para japoneses em visita ao Brasil.