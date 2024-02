'Vamos trabalhar juntos', diz Antony Blinken após reunião com Lula no Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto, com o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken. O encontro durou 1h50min.

Na saída do encontro, Blinken afirmou que os dois países estão trabalhando juntos de forma bilateral e global e afirmou ser grato pela "amizade" com o Brasil.