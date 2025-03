Vai chover hoje em SP? Alerta de chuvas fortes atinge várias regiões do Brasil, incluindo Sudeste

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para chuvas intensas em várias partes do Brasil nesta terça-feira, 11 de março de 2025. A previsão de tempo severo atinge principalmente as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mas também há riscos para áreas do Sul e Sudeste, com destaque para São Paulo.

De acordo com o Inmet, são seis alertas ativos no país, sendo cinco de "perigo" e "perigo potencial" devido a chuvas fortes, rajadas de vento e possíveis riscos de alagamentos. As condições climáticas no Sudeste, incluindo São Paulo, devem apresentar períodos de chuva intensa, com volumes que podem variar entre 50 mm e 100 mm por dia. Além disso, as rajadas de vento podem chegar a até 100 km/h, o que pode provocar quedas de árvores e até danos em estruturas frágeis.

Vai chover hoje em SP?

A previsão para São Paulo indica chuvas ao longo do dia, especialmente no período da tarde e à noite, com risco de temporais. Na capital, a mínima é de 17ºC e a máxima de 32ºC. As condições atmosféricas são instáveis, o que pode causar chuva forte em algumas áreas da capital e do interior paulista, com potencial para alagamentos e transtornos no trânsito. As autoridades recomendam atenção redobrada, principalmente em áreas propensas a alagamentos.

O fenômeno que está causando essas chuvas intensas é a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), uma faixa de instabilidade formada pela interação dos ventos alísios do Hemisfério Norte e Sul sobre o Oceano Atlântico. Esse fenômeno é comum no mês de março e é um dos principais responsáveis pelas chamadas "águas de março", com chuvas recorrentes em diversas regiões do Brasil.

O Inmet também emitiu alertas de "perigo potencial" para algumas áreas, com chuvas menores, mas ainda assim com risco de ventos de até 60 km/h e acumulados de 20 a 50 mm por dia. A recomendação do instituto é que a população tome precauções, evitando se abrigar debaixo de árvores ou em locais próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Durante as chuvas fortes, é importante desligar aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas elétricas.