Temperatura no Rio Grande do Sul deve chegar a 40ºC nesta semana

A massa de ar quente vinda da Argentina, descrita por especialistas como um "domo de calor", deve provocar temperaturas próximas a 40ºC em parte do Rio Grande do Sul pelo menos até a metade desta semana. De acordo com o portal MetSul, o aumento das temperaturas poderá ser sentido no Uruguai e em parte do Brasil, mais especificamente na metade oeste do estado.

A onda de calor, que trará uma longa sequência de dias quentes no Centro e no Norte da Argentina, deve alcançar a fronteira do território gaucho, onde as máximas devem permanecer entre 36ºC e 39ºC. Já Porto Alegre e o Litoral Norte também devem ter dias quentes, assim como nos vales e no Centro do estado, as máximas devem ultrapassar os 35ºC nos próximos dias.

Entre os municípios da metade oeste do Rio Grande do Sul estão Alegrete, Barra do Quaraí, Itaqui, Maçambará, Manuel Viana, Quaraí, Rosário do Sul, Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana.

Apesar da previsão de calor para a região, não são esperadas temperaturas extremas no restante do Brasil.

Domo de calor na Argentina

Os termômetros na Argentina devem marcar acima dos 40ºC nos proóximos dias. Na região, a situação é mais crítica e o SMN (Serviço Meteorológico Nacional da Argentina) tem emitido alerta vermelho para províncias do Oeste do país e o Norte da Patagônia.

Enquanto isso, no Uruguai, as máximas previstas devem ficar entre 34ºC e 38ºC. O Inumet, Instituto Uruguaio de Meteorologia, também emitiu um aviso de onda de calor a partir da sexta-feira passada.