"Temos 500 policiais trabalhando na recaptura", diz Lewandowski em Mossoró

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que há 500 policiais trabalhando na recaptura dos fugitivos do presídio de segurança máxima em Mossoró (RN).

"Acabo de ser informado agora, que há cerca de 250 policiais das diferentes forças em cada um dos turnos. Portanto, temos quase 500 policiais trabalhando na recaptura desses dois fugitivos. Nós estamos envidando todos os esforços, identificando as fragilidades não apenas aqui no presídio de Mossoró, mas já foi iniciado uma varredura, uma identificação de possíveis fragilidades que, penso eu, inexistem nos demais presídios, mas as eventuais falhas já estão sendo corrigidas", disse o ministro.

Quem são os fugitivos?

Ligados ao Comando Vermelho, os fugitivos foram identificados como Rogério da Silva Mendonça, 36, conhecido como Tatu, e Deibson Cabral Nascimento, 34, chamado de Deisinho. Ambos são do Acre e estavam na Penitenciária Federal de Mossoró desde 27 de setembro de 2023.

Os dois detentos que fugiram da Penitenciária federal de Mossoró na quarta-feira passada fizeram uma família refém na noite desta sexta-feira. De acordo com investigadores, os fugitivos invadiram a casa de uma família numa área rural da cidade, pediram comida, queriam ver notícias sobre a fuga e roubaram celulares. A dupla ficou no local por cerca de quatro horas, não pediu dinheiro e fugiu a pé.