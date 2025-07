Tarifa de Trump: 60% aprovam política externa de Lula e aprovação cresce, diz pesquisa

A aprovação das políticas internacionais adotadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve um aumento significativo, segundo uma pesquisa realizada pela AtlasIntel para a Bloomberg divulgada nesta terça-feira, 15.

A pesquisa revelou que a postura do presidente diante das ameaças de tarifas de 50% do presidente americano, Donald Trump, sobre os produtos brasileiros ajudou a fortalecer sua imagem internacionalmente, com 60,2% dos entrevistados aprovando a política externa adotada pelo governo e 38,9% desaprovando.

Política externa: avaliação da condução de Lula e Bolsonaro

A pesquisa também apontou que 61,1% dos entrevistados consideram Lula mais eficiente do que o ex-presidente Jair Bolsonaro para representar o Brasil no exterior, especialmente nas questões diplomáticas que envolvem potências globais, como os Estados Unidos.

Em novembro de 2023, apenas 51% dos brasileiros compartilhavam dessa opinião.

O fortalecimento da diplomacia brasileira é visto de forma positiva, principalmente após a postura de resistência do governo Lula contra as tarifas de Trump, e também pelo estreitamento de laços com os países membros do Brics, bloco de que o Brasil faz parte, segundo a pesquisa.

Além disso, o governo Lula ganhou suporte popular pela forma como lidou com a ameaça das tarifas. A pesquisa revelou que 44,8% dos brasileiros consideraram a resposta do presidente adequada, enquanto apenas 27,5% a acharam agressiva e 25,2% a consideraram fraca.

Aprovação do governo Lula

No campo político interno, a aprovação do governo Lula também teve um aumento. A pesquisa mostrou que a aprovação presidencial subiu para 49,7%, contra 47,3% de aprovação em junho, enquanto a desaprovação caiu de 51,8% para 50,3%.

Segundo a série histórica da Atlas, o saldo entre aprovação e desaprovação do presidente ficou em 0,6 ponto percentual (a mais de desaprovação), um patamar que não se via desde o final do ano passado. Em novembro de 2024, aprovação e desaprovação praticamente empatavam.

Desde então, a desaprovação ao presidente Lula cresceu e, agora, voltou a ficar próxima da aprovação.

Série de aprovação e desaprovação do governo Lula, segundo pesquisa da Atlas Intel (AtlasIntel/Divulgação)

O aumento na popularidade também reflete uma maior confiança dos brasileiros na capacidade do governo Lula de negociar acordos favoráveis no cenário internacional, especialmente com os Estados Unidos, após a ameaça de tarifas impostas por Trump.

Embora 38,8% dos entrevistados duvidem da capacidade do governo de reverter a medida, 47,9% acreditam que Lula poderá negociar uma solução satisfatória.