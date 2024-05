Tarcísio vai anunciar R$ 330 milhões para combater enchentes e revitalizar rios de SP

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) vai anunciar no próximo 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, um investimento de R$ 330 milhões para combate a enchentes e revitalização de até 250 rios, córregos e ribeirões na capital e em 150 municípios paulistas. A informação foi obtida com exclusividade pela EXAME.

O plano paulista será divulgado após fortes chuvas causarem enchentes no Rio Grande do Sul e Vitimaremmais de 160 pessoas, deixeram mais de 500 mil pessoas desabrigadas e causarem mais de R$ 11 bilhões em prejuízo, até o momento. O pacote visa aumentar a capacidade de absorção de fortes chuvas para evitar que São Paulo enfrente situação similar ao do estado gaúcho.

Entre as principais obras que terão investimento estão as de desassoreamento, que é a retirada de sedimentos, como lodo, terra, areia e lixo, que se acumulam nos rios. A ideia é aumentar a capacidade para esses cursos d'água para absorverem as tempestades. O governo planeja também que a partir de 2025 essas ações passem a ser realizadas por meio de Parcerias-Público-Privadas.

A administração estadual afirma que, além de combater as enchentes, as obras vão aumentar a disponibilidade de água de qualidade para o abastecimento público e incentivar a instalação de novos empreendimentos e polos industriais no estado.

Os investimentos vão ocorrer por meio do Departamento de Águas e Energia Elétrica da Secretaria do Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística para os programas Rios Vivos e Íntegra Tietê para execução nos próximos 12 meses.