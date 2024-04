Tarcísio, Caiado, Zema e Ratinho têm aprovação superior à de Lula em seus estados, diz Quaest

Os governadores Ronaldo Caiado, Ratinho Jr., Tarcísio de Freitas e Romeu Zema têm aprovações superiores ao do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em seus respectivos estados, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 11. Os quatro nomes são cotados para disputar as eleições em 2026, em vista da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Caiado, em Goiás, é o governador que apresenta a melhor aprovação no levantamento, com 86% do eleitorado aprovando a sua administração. Na sequência, Ratinho Jr. tem 79% no Paraná, Tarcísio 62% em São Paulo e Zema 62% em Minas Gerais.

Zema é o governador com o maior percentual de desaprovação, com 31%, seguido por Tarcísio, com 29%. Ratinho com 17% e Caiado com 12% apresentam os menores percentuais.

No quesito avaliação do governo estadual, Caiado tem 70% de avaliação positiva, Ratinho 59%, Zema e Tarcísio apresentam 41%. O estado com a maior avaliação negativa é Minas Gerais, onde 18% avaliam negativamente o trabalho de Zema.

Avaliação do governo Lula em SP, MG, GO e PR

O governo Lula, por sua vez, tem aprovação entre 44% e 52% nesses estados, abaixo do percentual apresentado pelos governadores. Minas é a Unidade da Federação que mais aprova o trabalho da gestão petista com 52%. O Paraná, com 44% de aprovação e 54% de desaprovação, é o estado com o pior cenário para Lula.

A desaprovação ficou em 48% em São Paulo, 47% em Minas Gerais e 50% em Goiás. Não sabem ou não responderam 2% (SP), 1% (MG), 2% (PR) e 1% (GO).

A Genial/Quaest também verificou a avaliação do governo Lula em cada um dos quatro estados - se positiva, regular ou negativa. Em São Paulo, 32% dos entrevistados consideram o governo Lula positivo e em Minas, 34%. No Paraná, são 30% que acham positivo, enquanto em Goiás, o índice é de 32%.

A avaliação negativa ficou em 37% em São Paulo, 35% em Minas, 41% no Paraná e 40% em Goiás. Já o governo Lula é considerado regular para 29% dos paulistas, 30% dos mineiros, 27% dos paraenses e 27% dos goianos.

O levantamento foi feito entre os dias 4 e 7 de abril e teve como público-alvo eleitores a partir de 16 anos. Foram entrevistados 1.656 eleitores em São Paulo, 1.506 em Minas, 1.121 no Paraná e 1.127 em Goiás. As margens de erro são de 2,4 pontos porcentuais em São Paulo, 2,5 em Minas, 2,9 no Paraná e 2 9 em Goiás. O nível de confiança é de 95%.