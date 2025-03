Sidônio apresenta novo mote do governo a ministérios: 'Brasil dando a volta por cima'

O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, apresentou o novo mote do governo às equipes de assessoria de comunicação dos ministérios e de estatais em reunião nesta sexta-feira, 14, no Palácio do Planalto. Segundo a nova orientação, ministros devem passar a incluir a frase "Brasil dando a volta por cima" em seus discursos.

O slogan é uma tentativa de martelar a ideia de que o país ainda se recupera da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A frase, porém, não substituirá o lema oficial do governo: "União e Reconstrução".

No primeiro encontro com as equipes de todos os ministérios, Sidônio pediu que os ministérios tenham os números do governo na ponta da língua e saibam traduzi-los em ordem de grandeza para que a população entenda. Um exemplo trazido pelo ministro foi que usasse a comparação de que, por dia, o governo tira 60 mil pessoas do mapa da fome, quantidade suficiente para encher um estádio de futebol

Ao exemplificar o aumento de profissionais de saúde pelo Mais Médicos de 12 mil para 24 mil profissionais, orientou que se detalhasse que, em um posto de saúde onde há um profissional, passaria a ter dois. Também argumentou que a população não enxerga o Produto Interno Bruto (PIB) de 3,4% de 2024 em números e que é preciso exemplificar com cenas reais do cotidiano.

Em três horas de apresentação, Sidônio reforçou que é preciso transformar em argumentos os números do governo, e pediu que cada ministério tenha um mote para reforçar suas entregas.

O ministro também pediu que os demais integrantes do governo tenham falas simples e linguagem popular para falar das ações do governo. Mais uma vez, Sidônio reforçou a importância da comparação com a gestão anterior e orientou equipes a mostrarem "de onde o governo Lula partiu e onde está agora".

De acordo com presentes, Sidônio não tratou de como governo lida com as gafes de Lula dos últimos dias, como quando se referiu à ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, de "mulher bonita" para melhorar a relação do governo com Congresso e chamou o líder do governo na Câmara, José Guimarães "cabeçudão do Ceará".

Secom estabelece novo protoloco de anúncios

O ministro também estabeleceu um protocolo de anúncios de projetos e ações do governo. Sidônio apresentou um passo a passo a equipe dos ministérios que devem ser adotados antes de anúncios. Um material explicativo será distribuído pela Esplanada na tarde de sexta-feira.

As ações deverão passar pela Secom, para que analise o tamanho do projeto, qual tipo de evento que cabe para o lançamento, também será feita uma projeção de repercussão do programa e irá se avaliar a participação do presidente. Qualquer ação que tenham relevância nos ministérios deverá passar por esse processo.

Sidônio justificou o uso das novas medidas para ampliar a repercussão do que é divulgado pelo governo. Na prática, porém, o Planalto também evitar crises como as geradas pela Instrução Normativa (IN) da Receita Federal sobre monitoramento das movimentações financeiras, incluindo o Pix. O episódio obrigou Lula a voltar atrás da medida devido e gerou uma das maiores tensões da terceira gestão do petista.