Senado aprova projeto que estabelece vulnerabilidade de menores de 14 anos em casos de estupro

Proposta agora segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 18h07.

O Senado aprovou nesta quarta-feira, 25, projeto de lei que inclui no Código Penal a previsão expressa de que menores de 14 anos são sempre considerados vulneráveis em casos de estupro. A proposta já foi analisada pela Câmara dos Deputados e segue agora para sanção presidencial.

O texto estabelece que não há espaço para interpretações sobre consentimento, experiência sexual anterior ou eventual gravidez da vítima. A pena deverá ser aplicada da mesma forma em qualquer situação que envolva menores de 14 anos, sem margem para avaliações subjetivas.

Tramitação do projeto de lei

O tema ganhou destaque no plenário após parlamentares mencionarem um caso recente em Minas Gerais. Na última semana, o Tribunal de Justiça do estado restabeleceu a condenação de um homem de 35 anos acusado de manter relações com uma menina de 12 anos. Em decisão anterior, a pena havia sido afastada sob o argumento de existência de relacionamento entre os dois. Após recurso do Ministério Público, o tribunal reviu o entendimento.

A Justiça determinou a prisão do réu e da mãe da menor, que, conforme o processo, teria autorizado o convívio entre ambos. O episódio gerou repercussão e reacendeu o debate sobre a interpretação judicial em casos de estupro de vulnerável.

O magistrado responsável pela decisão anterior passou a ser alvo de apuração interna após relatos de supostos abusos cometidos no passado.

Autora da proposta, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, afirmou que a iniciativa busca evitar divergências na aplicação da lei. O projeto entra em vigor após a sanção do presidente da República.

(Com informações da Agência Senado e Agência O Globo)

