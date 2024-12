Senado aprova criação da Alada, a 'Embraer do espaço' para pesquisa aeroespacial

O Senado Federal aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei que prevê a criação da Alada, empresa pública de produtos aeroespaciais do país, que vem sendo chamada no governo de "Embraer do espaço" — empresa que nasceu estatal e foi privatizada na década de 1990. O texto segue para sanção do presidente da República.

A nova estatal terá como objetivo explorar economicamente a infraestrutura e navegação aeroespaciais e as atividades relacionadas ao desenvolvimento de projetos e equipamentos aeroespaciais.

A empresa está sendo desenvolvida no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), da Aeronáutica, em São José dos Campos, interior de São Paulo, onde nasceu a Embraer.

A Alada é uma subsidiária da NAV Brasil, estatal criada no governo Jair Bolsonaro responsável pelo controle do espaço aéreo do Brasil, atribuição que antes ficava com a Infraero.

A estatal prevista no PL assinado por Lula nesta quinta-feira também ficará responsável pela realização de projetos e atividades de apoio ao controle do espaço aéreo. O projeto foi enviado ao Congresso Nacional.

A informação foi divulgada pelo Palácio do Planalto, que não informou custos previstos com a empresa.