Saúde inclui burnout, uso de sedativos e abuso de cafeína entre as doenças relacionadas ao trabalho

O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira, 29, uma nova lista de doenças ligadas ao ambiente de trabalho. A portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) apresenta 165 novas patologias, com aumento da quantidade de códigos de diagnósticos de 182 para 347, conforme anunciado pelo governo.

Entre as novas doenças, destaca-se o burnout, também conhecido como síndrome do esgotamento profissional. A pasta define esse esgotamento como decorrente de fatores psicossociais associados à gestão organizacional, natureza das tarefas laborais e condições do ambiente corporativo.

Doenças que entraram na lista

A nova lista destaca também comportamentos como uso de sedativos, canabinoides, cocaína e abuso de cafeína como transtornos que podem resultar de jornadas extenuantes, assédio moral no ambiente de trabalho e dificuldades relacionadas à estrutura organizacional das empresas.

Transtornos como ansiedade, depressão e tentativas de suicídio também foram acrescentados como patologias que podem ser consequência do estresse psicológico decorrente do ambiente de trabalho.

Desta vez, o Ministério da Saúde acrescentou à lista a Covid-19, considerada uma patologia relacionada ao trabalho se o vírus foi contraído no ambiente corporativo.

A pasta destaca que a atualização deve facilitar o diagnóstico das doenças e auxiliar no estudo da relação entre adoecimento e trabalho.

Entre 2007 e 2022, o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou quase 3 milhões de casos de doenças ocupacionais. A maior parcela das notificações, 52,9%, foi de acidentes graves no trabalho, conforme dados do Ministério da Saúde.

Outros 26,8% das notificações estavam relacionadas à exposição a materiais biológicos, 12,2% a acidentes com animais peçonhentos e 3,7% a lesões por esforços repetitivos (LER).

A atualização da lista entrará em vigor 30 dias após a publicação da portaria. Segundo o Ministério da Saúde, ela se aplica a todos os trabalhadores, independentemente de estarem em áreas urbanas ou rurais, ou de sua formalidade ou informalidade no mercado de trabalho.