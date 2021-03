Quarentena vai mudar de novo em SP. Restaurantes e shoppings devem ficar abertos

O governo de São Paulo vai reclassificar a quarentena em todo o estado nesta sexta-feira, 5. Isso dois dias depois de permitir a reabertura de restaurantes, shoppings e o comércio aos finais de semana. As duas mudanças acontecem com intervalo muito curto porque a regra que tratava apenas do fim de semana foi adotada de forma extraordinária e valia para todo o estado, mesmo que uma região não estivesse em uma quarentena mais restrita.

Esta nova quarentena vai entrar em vigor a partir da segunda-feira, 8 de fevereiro, e terá validade de duas semanas, como vem ocorrendo desde que o governo estadual implementou as medidas.

O que é avaliado nesta sexta-feira são os indicadores de taxa de ocupação de leitos de UTI, média de casos e de óbitos de covid-19 nas 17 regiões do estado de São Paulo. De maneira geral, há uma tendência de não ocorrer grandes mudanças.

A capital paulista, por exemplo, está na fase 2 laranja, uma antes da mais restrita, em que os estabelecimentos podem abrir com 40% da capacidade. Bares só funcionam em sistema de delivery.

Há uma possibilidade de a Grande São Paulo ir para a fase 3 amarela, porque conseguiu reduzir a taxa de internações em leitos de UTI que estava acima de 70% e caiu para 66%, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde desta quinta-feira, 4. Mas isso depende de outros fatores, como a taxa de novos casos e novos óbitos a cada 100 mil habitantes.

O interior é o que mais preocupa o Centro de Contingência da Covid-19 de São Paulo. Seis regiões (veja o mapa abaixo) estão na fase vermelha, em que somente os serviços essenciais podem funcionar. As demais regiões estão na fase 2 laranja.

“O interior tem 50% da população do estado e 70% dos casos. E dentro disso, a região de Bauru é a que tem a maior ocupação de leitos de UTI [89%]. A nossa preocupação com a região é de forma muito intensa”, disse o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, em entrevista coletiva na semana passada.

Como está a quarentena no estado de São Paulo

Quarentena válida desde o dia 29 de janeiro. Quarentena válida desde o dia 29 de janeiro.

Restrições da fase laranja

Capacidade de atendimento de comércio de rua, shoppings, salões de beleza e restaurantes é de 40%. Podem abrir por no máximo 8 horas por dia, até as 20 horas

Nas academias a capacidade máxima é de 40%

Bares são proibidos de ter atendimento presencial — apenas delivery é permitido

Os parques ficam abertos

Restrições da fase vermelha

Apenas atividades essenciais podem funcionar, como supermercados, farmácias e postos de gasolina

Comércio, shoppings, academias, salões de beleza, bares e restaurantes precisam ficar fechados

Parques ficam fechados