Renan e Lira lideram intenções de voto ao Senado em Alagoas, diz Paraná

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) e o deputado Arthur Lira (PP-AL) lideram as intenções de voto para o Senado em Alagoas, segundo sondagem do instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta quinta-feira, 11.

O instituto testou quatro cenários de candidatos à Casa no estado. No primeiro, em pesquisa estimulada — quando o entrevistado é questionado sobre uma lista de candidatos —, Renan Calheiros liderou com 48,2% das intenções de voto, seguido por Arthur Lira (44,5%), Davi Filho (39,2%), Paulão (16,8%) e Ítalo Bonja (4,1%).

Cerca de 5,7% não souberam ou não opinaram, enquanto 10,4% responderam que pretendem votar em nenhum dos candidatos, branco ou nulo. Em todos os cenários, os entrevistados poderiam citar até dois candidatos.

Paulão cumpre seu terceiro mandato como deputado federal por Alagoas, pelo PT. Já Ítalo Bonja é mencionado no estado como futuro pré-candidato.

No segundo cenário com os mesmos critérios, 48,3% escolheram Renan Calheiros, 44,8%, Arthur Lira, 41,8%, Alfredo Gaspar, 17,5%, Paulão e 4,3% Ítalo Bonja.

Na pesquisa, 5,1% não souberam ou não opinaram e 7,7% informaram que não votariam em nenhum dos candidatos, em branco ou nulo.

Alfredo Gaspar atualmente cumpre mandato como deputado federal pelo partido União Brasil.

No terceiro cenário, Renan Calheiros também lidera, com 49,1%. Arthur Lira aparece em segundo, com 45,3%, enquanto Marina Candia aparece com 39,2%. Paulão recebeu 17,9% das menções e Ítalo Bonja, 4,6%. Também 4,6% não souberam ou não opinaram e 8,8% votariam em branco, nulo ou não votariam em nenhum dos candidatos.

No quarto e último cenário apresentado na pesquisa, Renan Calheiros ainda lidera, com 39,2% das intenções de voto, seguido por Arthur Lira (35,7%), Marina Candia (30,8%), Alfredo Gaspar (27,5%), Davi Filho (20,9%), Paulão (12,7%) e Ítalo Bonja (2,3%).

Entre os entrevistados, 5,8% informaram que devem votar branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 3,8% não souberam responder ou não opinaram.

A pesquisa foi realizada pelo instituto entre os dias 4 e 8 de dezembro de 2025 no estado do Alagoas, com 2.005 eleitores em 64 municípios. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Pesquisa espontânea

A pesquisa espontânea mostra que o eleitor ainda está distante da escolha para o Senado. Nesse caso, quando o pesquisador não apresenta opções de candidatos aos respondentes, Renan Calheiros liderou com 4,5% nas intenções de voto, seguido por Arthur Lira, com 3,4%. Em terceiro, aparece Davi Filho e Marina Candia, com 0,9% cada.

Renan Calheiros cumpre seu quarto mandato como senador por Alagoas pelo MDB. Já Arthur Lira cumpre seu quarto mandato com deputado federal pelo estado, atuando no PP.

Davi Filho é ex-deputado estadual por Alagoas, atualmente filiado ao Republicanos. Já Marina Candia é a atual primeira-dama da capital Maceió, casada com o prefeito João Henrique Caldas, conhecido como JHC.

Ainda são nomeados pelos entrevistados Rodrigo Cunha, com 0,4%, e Paulão, com 0,1%. Outros nomes não pontuaram, mas foram citados por 1% dos entrevistados.

No levantamento, 80,9% dos moradores de Alagoas ainda não sabem ou não opinaram em quem devem escolher como senador em 2026. Já 6% informaram que devem votar em ninguém, branco ou nulo.