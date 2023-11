Quem é Paulo Gonet, indicado de Lula à PGR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta segunda-feira, 27, a indicação de Paulo Gonet Branco para à Procuradoria-Geral da República (PGR). Como adiantou a EXAME, o atual procurador-geral eleitoral assumirá, caso seja aprovado a sabatina do Senado, a vaga de Augusto Aras.

Gonet, de 62 anos, é doutor em direito, estado e Constituição pela UnB (Universidade de Brasília) e mestre em direitos humanos pela Universidade de Essex, na Inglaterra. Escritor de diversos artigos e livros, ele atua como professor emérito de Direto Constitucional em diversas instituições no Brasil.

Iniciou sua carreira no Ministério Público em 1987, como procurador. Em 2012, foi promovido a subprocurador-geral da República. Hoje, Gonet atua como procurador-geral eleitoral.

Ao lado do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), o indicado para PGR é fundador do Instituto Brasiliense de Direito Público, atual IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), em Brasília.

Ações contra Bolsonaro

Recentemente, foi responsável pelo parecer favorável do Ministério Público Federal pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na ação do TSE que questionava a reunião com embaixadores, quando Bolsonaro questionou, sem provas, o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. Durante as eleições de 2022, Gonet apresentou uma representação no TSE contra Bolsonaro por suas falas contestando às urnas eletrônicas.