Quando volta a fazer frio em SP? Veja a previsão para o fim de semana

São Paulo passará por variações climáticas nos próximos dias. A partir desta quinta-feira, 23, embora com máxima ainda em torno de 30ºC, a chuva já começa a ser mais intensa em São Paulo. No fim de semana, os dias também serão acompanhados de baixas temperaturas, com máxima abaixo de 20ºC, depois da forte onda de calor que atingiu a cidade na semana passada e manteve ainda os dias quentes neste semana.

Na sexta-feira, 24, a máxima prevista é de 21ºC. Conforme a Meteoblue, os próximos dias também serão bastante chuvosos, principalmente nesta quinta-feira e no sábado, 25.

"Há possibilidade de [a chuva] ser forte e com ventania, devido ao avanço da frente fria, mantendo esse comportamento atmosférico entre quinta-feira, 23, e domingo, 26, no Estado de São Paulo, incluindo a capital paulista. Neste período, pode haver alertas e avisos do Inmet sobre tempestades para o Estado de São Paulo", afirma a especialista em meteorologia da Meteoblue Franciane Rodrigues.

A manhã desta quarta-feira, 22, terminou com sol com muitas nuvens e temperaturas em elevação na cidade. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura de São Paulo, no fim da tarde e início de noite, o calor e a entrada da brisa marítima geram áreas de instabilidade que provocam pancadas de chuva de forma isolada, mas com até forte intensidade.

Na quinta-feira, ainda faz calor. Entre a tarde e a noite, são esperadas pancadas de chuva de forma generalizada, acompanhada de descargas elétricas e rajadas de vento. "Há potencial para formação de alagamentos e transbordamentos de pequenos rios e córregos", alerta o CGE.

Na sexta-feira, o sistema frontal se afasta, no entanto, os ventos facilitam a entrada de umidade e a formação de muitas nuvens em toda a faixa leste paulista. O dia será marcado por céu encoberto e períodos com chuva leve e garoa ocasional. Ao longo do fim de semana, o tempo também permanecerá chuvoso e com temperaturas mais baixas na cidade de São Paulo.

Veja a previsão em São Paulo para os próximos dias: