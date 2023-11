Após calorão, Brasil tem previsão de tempestade e queda nas temperaturas; veja previsão

Após uma intensa onda de calor, chega uma frente fria no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é de queda nas temperaturas, principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Chuvas devem atingir boa parte do país, com ocorrências mais intensas no Sudeste e parte do Centro-Oeste. O calor ainda persiste no Centro e Norte do país, durante o fim de semana.

Segundo a meteorologista do Inmet Andrea Ramos, uma massa de ar fria se forma nesta quinta-feira no Sul do país, proporcionada por uma alta pós frontal. Na retaguarda, há um declínio acentuado de temperaturas, que devem ficar entre 17°C e 25°C na sexta-feira. A previsão é de pancadas de chuva e com trovoadas isoladas para os próximos dias e o nível de umidade pode chegar a 100%.

— No Sudeste, a queda nas temperaturas está associada às chuvas. A frente fria proporciona muitas precipitações, o que gera esse declínio — explica a meteorologista.

Na região, as temperaturas devem se manter em torno dos 20°C nos próximos dias, e o Inmet já emitiu alertas de "Perigo" e "Perigo Potencial" de chuvas intensas e tempestades, com chuva de até 100 mm/dia e ventos intensos. Há risco de corte de energia elétrica e de alagamentos em todo o território.

As áreas mais afetadas deverão ser o sul e o centro do Rio, incluindo a Região Metropolitana, além do Sul de Minas Gerais e todo o Mato Grosso do Sul. As porções ao sul de Goiás e Mato Grosso também devem ser afetadas. Veja abaixo:

Há um alerta laranja, de Perigo, valendo para o oeste do Paraná. No estado, pode ocorrer chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Há ainda risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Estados do Norte do Brasil, como Acre, Amazonas e uma parcela de Rondônia estão classificados pelo Inmet com alerta laranja, que sinaliza "Perigo" pelas chuvas intensas para os próximos dias. As temperaturas ficam elevadas, o que caracteriza a formação de precipitações na região.

Dentre as áreas que poderão ser mais afetadas estão o Vale do Acre, Leste Rondoniense, Sudoeste Paraense e Vale do Juruá. Segundo Inmet, pela manhã desta terça-feira, haverá chuva e ventos intensos de até 100 km/h, com risco de quedas de energia, quedas de galhos de árvores e alagamentos.

A situação se assemelha com o que pode ocorrer também em boa parte do Centro-Oeste brasileiro, com a adição de possível queda de granizo somada às chuvas intensas, prováveis estragos em plantações e quedas de árvores. As pancadas devem se concentrar no Mato Grosso do Sul, em razão das temperaturas elevadas.

Os nordestinos não terão folga do calor, devido a um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis, que impede a precipitação. A região terá dias quentes e secos pela frente, principalmente na parte central da região