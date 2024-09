Quaest, Datafolha, Futura e Paraná: as próximas pesquisas para prefeito de SP da semana

Oito pesquisas eleitorais sobre a disputa pela prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024 estão previstas para serem divulgadas entre esta terça-feira, 24, e domingo, 29. As informações constam em plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral. O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução nº 23.676/2021.

Ao todo, para a semana, são 10 pesquisas na capital, com a AtlasIntel e a Real Time Big Data divulgadas hoje. Na primeira, o instituto apontou o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) na primeira posição com 28,3% das intenções de voto. Na segunda posição, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) aparece com 20,9%, empatado com o influenciador Pablo Marçal (PRTB), que também registra 20,9%.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) tem 10,8% na quarta posição, seguida pelo apresentador José Luiz Datena (PSDB), com 6,9%. Marina Helena (NOVO) tem 3,8%, enquanto os demais candidatos não passam de 1% cada. Indecisos são 5,8% dos entrevistados, enquanto quem afirma que vai votar branco ou nulo soma 2,2%.

Já a Real Time mostrou um empate técnico triplo com Nunes registrando 27% das intenções de voto, seguido por Boulos com 24% e Marçal, 21%. Tabata aparece com 9%, tecnicamente empatada com o apresentador Datena que tem 5%. Marina Helena registra 2%, também empatada com Datena.

Nesse cenário de indefinição, outros quatro grandes institutos – Quaest, Datafolha, Futura Inteligência e Paraná Pesquisas – também divulgam os resultados de uma nova rodada de pesquisa na capital paulista. A Real Time volta com uma segunda pesquisa na semana também na quinta, 26. A semana fecha com a pesquisa da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP).

Confira as pesquisas de 23 a 29 de setembro previstas em SP:

Resumo das pesquisas divulgadas em SP: