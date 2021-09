Presidente da Caixa é diagnosticado com covid-19

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, foi diagnosticado com covid-19 neste domingo, 26, de acordo com o perfil oficial do presidente Jair Bolsonaro no Facebook. Guimarães é o quarto membro da comitiva que esteve em Nova York no início da semana passada para a participação de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, onde discursou.

Segundo a postagem do presidente, Guimarães há havia tomado as duas doses da vacina da Pfizer. "Já medicado. Desejamos pronta recuperação", escreveu.

Na manhã deste domingo, Bolsonaro testou negativo para covid neste domingo, 26, e deve sair da quarentena. Bolsonaro estava em isolamento desde que voltou dos Estados Unidos.

Com o resultado do exame, o presidente poderá participar dos eventos programados para esta semana em celebração aos mil dias de governo. Bolsonaro preparou uma agenda intensa pelo país, na tentativa de recuperar a popularidade de olho nas eleições de 2022.

Na sexta-feira, o deputado federal Eduardo Bolsonaro confirmou que foi diagnosticado com Covid-19. O filho do presidente estava na missão oficial em Nova York. Ele foi o terceiro da comitiva diagnosticado com a doença.

O primeiro foi um diplomata lotado no Palácio do Planalto, que chegou antes do grupo a Nova York, e o segundo foi o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Cerca de 50 pessoas que participaram da viagem aos Estados Unidos também estão em isolamento por determinação da Anvisa.

Além de Eduardo, Queiroga e do diplomata, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o advogado-geral da União, Bruno Bianco Leal, também testaram positivo para o coronavírus. Eles não estiveram na comitiva em Nova York e estão em quarentena de 14 dias.

