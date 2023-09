Prefeito se joga na plateia, mas cai no chão em festa no Ceará; assista ao vídeo

O prefeito de Senador Pompeu (CE), Antônio Maurício Pinheiro (PDT), se jogou de um palco em direção à plateia durante momento de empolgação em um show, mas acabou caindo no chão após não receber suporte do público.

O chefe do Executivo municipal participava da festa de comemoração dos 127 anos de emancipação política da cidade, que ocorreu neste domingo, 3.

Em um vídeo viralizado, Maurício Pinheiro aparece andando e dançando pelo palco, quando sinaliza para o público o que pretende fazer. Quando o prefeito se joga, é possível perceber que um homem tenta segurar as pernas de Pinheiro, mas outras pessoas são pegas de surpresa e não resistem ao peso. Segundos após a queda, o prefeito se levanta rapidamente e volta para a comemoração.

Era pra cair nos braços do povo, mas Antônio Maurício Pinheiro, o prefeito de Senador Pompeu, acabou caindo no chão. Ele se jogou na plateia em meio a uma festa no centro da cidade na noite de domingo (3). pic.twitter.com/HEbVCPxcUr — 98 FM Natal (@98FMNatal) September 4, 2023

'Pulou do lado da oposição'

Nas próprias redes sociais, Maurício Pinheiro republicou o vídeo em uma postagem rápida. Os seguidores comentaram o ocorrido em outra publicação do prefeito sobre a festa.

"Pulou do lado da oposição", disse um usuário. "Prefeito está assistindo a muito show do Slipknot", afirmou outro, citando que Antônio Maurício Pinheiro se inspirou na prática do músico DJ Starscream, integrante da banda norte-americana, de saltar em direção ao público.

A prefeitura agradeceu aos cidadãos nas redes sociais pela comemoração dos 127 anos. "Parabenizamos todos os cidadãos de Senador Pompeu por contribuírem para o crescimento e o desenvolvimento desta cidade ao longo de todas essas décadas", afirmou. O salto do prefeito, entretanto, não foi mencionado.