PGR vai investigar oposição de Heleno a apreensão de celular de Bolsonaro

O procurador-geral da República, Augusto Aras, determinou que haja uma apuração preliminar do ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). A ação foi motivada pela publicação de uma nota em que Heleno afirmou que a apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro, pedida por partidos políticos, teria consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional se o Supremo Tribunal Federal (STF) tivesse acolhido a petição.

No documento, Aras esclarece que só será pedida a abertura de investigação criminal se forem identificados fatos novos sobre a conduta de Heleno. “Caso surjam indícios mais robustos de possível prática de ilícitos pelo representado, será requerida a instauração de inquérito criminal no STF, para adoção das medidas cabíveis”, diz em trecho do documento.