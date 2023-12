Novo PGR, Paulo Gonet já tem o primeiro nome escolhido

O novo titular da Procuradoria-Geral da República (PGR), Paulo Gonet, já começou a montar a equipe que integrará o seu gabinete e bateu o martelo sobre o primeiro nome: o procurador Regional da República Silvio Amorim Júnior.

Amorim Júnior será o secretário de relações institucionais, responsável por cuidar das relações com Ministérios Públicos estaduais e parlamentares.

O escolhido por Gonet atua em Brasília e já foi conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Além dele, outros nomes devem ser definidos nos próximos dias.

Na segunda-feira, o novo procurador-geral da República toma posse em uma cerimônia que contará com a presença de diversas autoridades, como o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e ministros dos Supremo Tribunal Federal (STF).

Gonet foi indicado pelo presidente em 27 de novembro e aprovado com 65 votos favoráveis na última quarta-feira pelo Senado. Ele substitui Augusto Aras no comando da instituição, que deixou o cargo em 26 de setembro após dois mandatos.

Gonet contou com o apoio de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, e até agora atuou como vice-procurador-geral Eleitoral no TSE, função na qual desempenhou o papel de dar, entre outros pareceres, uma manifestação favorável à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro.