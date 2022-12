Norte e Sudeste deverão ter chuvas acima da média em dezembro, aponta Inmet

Dezembro deverá ter chuvas acima da média em boa parte do país, principalmente nas regiões Norte e Sudeste, segundo meteorologistas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As projeções do órgão mostram ainda que o Nordeste do Brasil deverá ter chuvas dentro do esperado, e o Sul, que sofreu com enchentes e desabamentos nas duas últimas semanas, terá menos precipitação que o normal.

No norte, as chuvas serão mais fortes no Amapá, parte do Pará e Roraima, segundo os dados estatísticos reunidos pelo Inmet.

— Na região Centro-Oeste, tende a ficar com chuvas acima da média no nordeste do Mato Grosso e leste de Goiás.

Na região Sudeste, outro estado que deverá ter mais precipitação que o normal é o Rio de Janeiro:

— Para o Rio, há perspectiva de chuva acima da média em praticamente todo o estado. Temos tidos os últimos dias com bastante chuvas, com bastante instabilidade, o que alimenta e mantém as chuvas no Rio e no Sul de Minas — explica Ramos.

A atual frente fria que chegou no Sudeste nos últimos dias e trouxe chuva para o Rio e São Paulo já se move em direção ao Espirito Santo, norte de Minas Gerais e sul da Bahia. Na semana que vem, no entanto, uma nova frente fria deve chegar à região:

— A partir do dia 11 vai passar uma nova frente fria pela região Sul, que deve chegar no Sudeste no dia 13 ou 14. Devemos ter dois dias meio complicados e podemos ter pancadas de chuvas mais fortes — explica o meteorologista Marcio Cataldi, professor da Universidade Federal Fluminense (UFF)