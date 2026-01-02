Moraes autoriza visita permanente de filhos a Bolsonaro na prisão

O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou a visita permanente ao ex-presidente Jair Bolsonaro dos filhos, o ex-vereador Carlos Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-Balneário Camboriú) e Laura Bolsonaro, e sua enteada Leticia Silva.

Dessa maneira, não é preciso pedir autorização à Justiça. As visitas deverão ocorrer às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h, com duração de 30 (trinta) minutos e limitação de dois familiares por dia.

A visita permanente já havia sido concedida à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.