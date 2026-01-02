Brasil

Moraes autoriza visita permanente de filhos a Bolsonaro na prisão

Encontros devem acontecer às terças e quintas-feiras, com meia hora de duração

O ex-presidente está preso em uma sala da Superintendência da PF em Brasília (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

SBT News
SBT News

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 15h28.

Última atualização em 2 de janeiro de 2026 às 15h31.

O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou a visita permanente ao ex-presidente Jair Bolsonaro dos filhos, o ex-vereador Carlos Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-Balneário Camboriú) e Laura Bolsonaro, e sua enteada Leticia Silva.

Dessa maneira, não é preciso pedir autorização à Justiça. As visitas deverão ocorrer às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h, com duração de 30 (trinta) minutos e limitação de dois familiares por dia.

A visita permanente já havia sido concedida à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

O ex-presidente está preso em uma sala da Superintendência da PF em Brasília. Ele foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes.

*Um conteúdo SBT News

