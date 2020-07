Moradores furam isolamento e maré atinge carros de luxo no Pará

Um Audi Q3 e uma caminhonete Mitsubishi modelo Triton avaliados em mais de R$ 100 mil cada foram encobertos pela maré na praia do Atalaia, em Saltinópolis, no Pará na manhã desta terça-feira. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), os donos dos veículos amanheceram no local, o que viola o decreto que restringe a permanência nas praias, que é entre 7h e 19h, devido a pandemia da covid-19.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a maré atinge o teto dos veículos. De acordo com informações do Detran, o Audi atolou primeiro seguido da Triton, que foi usada para tentar desatolar o carro. Apesar das tentativas para puxar os carros com um trator, foi necessário esperar a maré baixar.

Dois veículos perdidos para a maré da Praia do Atalaia em Salinas, Pará.

Um Audi e uma Triton.

Os donos amanheceram na praia e não perceberam a forte maré no local.

As imagens são de hoje, 26 de Julho as 06:00 da manhã.

Houve choro e ranger de dentes!!!!! pic.twitter.com/Sgj8ap0N54 — Belém City ☔☀️🌈😷📸 (@BelemCitty) July 26, 2020

Uma multa pelo descumprimento da medida que visa o distanciamento social pode ser aplicada neste caso.

A praia do Atalaia é conhecida pela extensa faixa de areia que permite a entrada de carros como forma de substituir as barracas.