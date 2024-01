Ministério do Planejamento publica edital de concurso com salários de R$ 21 mil

O Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), comandado por Simone Tebet, publicou nesta quarta-feira o edital de concurso público para analistas, com 100 vagas.

A remuneração inicial é de R$ 20,9 mil e pode chegar a R$ 29,8 mil ao fim da carreira. Os profissionais atuarão em Brasília (DF).

É o primeiro concurso para o cargo de analista de Planejamento e Orçamento desde 2015. As inscrições serão abertas em 31 de janeiro e encerram em 21 de fevereiro.

Segundo o MPO, todas as capitais do país - de forma inédita para esse concurso - receberão as provas, o procedimento de heteroidentificação para vagas reservadas a candidatos negros e a avaliação biopsicossocial para vagas reservadas a pessoas com deficiência.

Provas

Haverá a prova objetiva, prevista para o dia 28 de abril. Os candidatos aprovados serão convocados para provas discursivas no dia 09 de junho. Após isso, para os classificados, ocorrerá a avaliação de títulos dos candidatos, ou seja, a comprovação de diplomas, certificações e registros da formação.

Curso preparatório

O curso de formação, para a ocupação do cargo, tem previsão de início no segundo semestre de 2024.

Reserva de vagas

Do total, 5% estão reservadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros.

Divisão

As vagas estão divididas em dois grupos: a área geral e especialidades em Tecnologia da Informação e Desenvolvimento Institucional. Veja:

Cargo 1: Geral: 65 vagas;

Cargo 2: Desenvolvimento Institucional: 5 vagas;

Cargo 3: Governança e Gestão de Projetos de TI: 6 vagas;

Cargo 4: Desenvolvimento de Sistemas Orçamentários: 13 vagas;

Cargo 5: Gestão de Infraestrutura de TI: 2 vagas;

Cargo 6: Gestão de Dados Orçamentários: 5 vagas;

Cargo 7: Gestão de Contratos de TI: 2 vagas;

Cargo 8: Gestão da Segurança da Informação Orçamentária: 2 vagas

Banca

A banca contratada para organizar o processo seletivo é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe)

‘Enem dos concursos’

O MPO optou pela não aderência ao Concurso Nacional Unificado, que vai realizar provas simultâneas em 220 cidades. O Banco Central do Brasil, no cargo de analista, também continuou com processo seletivo separado.

Os 21 órgãos que aderiram ao chamado “Enem dos concursos” vão selecionar 5,9 mil candidatos com nível superior e 692 de nível médio. Há salários de até, aproximadamente, R$ 23 mil.