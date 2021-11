MDB lançará pré-candidatura de Simone Tebet à Presidência

O MDB lançará a pré-candidatura da senadora Simone Tebet (MS) à Presidência da República na eleição do ano que vem, disse nesta quinta-feira o presidente do partido, deputado federal Baleia Rossi (SP), em sua conta no Twitter.

"Desde março, tive conversas com dirigentes nacionais e regionais do MDB. A conclusão geral é que precisamos de um nome do partido para 2022. Por isso iremos homologar @SimoneTebetms como pré-candidata ao Planalto, na próxima reunião da Executiva no início de dezembro", escreveu Rossi na rede social.

Com o lançamento, Tebet se torna mais uma postulante da chamada "terceira via" na eleição do ano que vem, que tentará romper a polarização apontada pelas pesquisas até aqui entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera as sondagens com folga, e o atual mandatário, Jair Bolsonaro, que na semana que vem se filiará ao PL e aparece em segundo nos levantamentos, bem à frente do terceiro colocado.

Entre os demais postulantes à terceira via estão o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PDT), o ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro (Podemos), os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e de São Paulo, João Doria (ambos do PSDB), o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta (DEM), e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD).

Segundo pesquisas recentes, no entanto, nenhum desses nomes se aproxima de Bolsonaro na segunda posição e sequer chegam a uma intenção de voto de dois dígitos.

A eleição presidencial está marcada para outubro de 2022.